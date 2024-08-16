離婚卻看不到小孩…不想打官司能報警嗎？ 專家：警察沒有權力受理

離婚後小孩是最無辜的，不要小孩的當皮球一樣被踢來踢去，要小孩的又爭得你死我活，爭監護權、扶養費等...

我有個客戶小美（化名）她與老公離婚時沒有共識，雙方都想要獨佔8歲兒子，只好對簿公堂，法官最後將兒子判給前夫，且每個月10號要給前夫1.5萬的小孩扶養費，每個月第一、第三週末為媽媽的探視權此後前夫挾天子以令諸侯，要求提高扶養費到2.5萬，且不定期還說孩子生病要醫療費等等理由，不給錢就不給小美看兒子。小美是服務業薪水3萬左右，根本無力負擔，為此來問我怎麼辦？可以報警處理嗎？可以改監護權嗎？

親權、探視權、監護權差異

法律名詞霧煞煞，連我都會口誤。親權等於監護權嗎？兩者有類似的意義，差別在於，「親權」指的是父母；「監護權」指的是非父母，父母不能行使親權，如雙亡或被抓去關等，父母遺囑指定或法院指定監護人行使權利。親權等於探視權嗎？探視權是親權中的其中一環。

監護權／親權

指的是「對未成年子女（18歲）權利與義務之行使負擔」，可判給父母共同或其中一方行使與負擔。義務與權利分兩類「身體」與「財產」照護權。 因父母有保護教養的權利義務，所以在未成年子女（18歲）心智成長階段，為保障子女身心健全發展，需要由父母雙方以孩子最佳利益為主要考量，來行使權利及負擔義務。

身體：包含1.居住所2.懲戒3.子女交還請求權4.身份行為及身上事項的同意、代理權5.撫養6.賠償。 財產：包括1.財產管理2.財產行為法定代理3.使用的收益4.處分。

探視權

探視權是無法剝奪的！探視權是賦予沒有監護權/親權的一方，如小美，探望、照顧兒子的權利，也是兒子享受母愛的權利。此乃人倫天性，即便離婚放棄探視權，依然可以提起訴訟讓法院幫忙約定探視時間。除非父母本身有I.重大精神疾病II.傳染病III.嚴重家暴IV.難以改正的惡習，才會真的被剝奪探視權。探視權如果雙方無共識，交由法院判。通常約定

平日，如小美每月第一、第三週六、日等 寒暑假：一般寒假會多7天，暑假會多14天 農曆過年 父親節／母親節

後續可協調，雙方同意即可，孩子16歲後要依他的意願為主。平時在不影響孩子課業、生活作息時，可電話、視訊、電腦、書信等方式聯絡感情，另一方不得阻撓！且居住地址、聯絡方式如有變更或發生其他重大事項，也要通知另一方。

不讓看小孩怎麼辦？提告對方？

像小美這樣常被刁難看小孩的一定不在少數，除了自己與對方溝通外，如何透過法律保障自己呢？可以先向法院聲請「履行勸告」，再阻撓可向法院聲請「強制執行」。

履行勸告

有探視權的一方（如：小美）可以向法院聲請調查探視的履行狀況，並且由「法院」來勸告對方（如：前夫）好好履行法院判決探視權的內容，通常由法官出面來調查並要求對方確實履行，效果都蠻好的。

強制執行

有探視權的一方（如：小美）可以向法院聲請強制執行，法院會先「發函」請對方（如：前夫）配合並履行探視權內容，如果前夫依然死皮賴臉不配合，就可以請求法院讓前夫直接將小孩交付給小美探視，法院也可向前夫處3萬以上，30萬以下的怠金，如前夫依舊不肯履行，或履行了又反悔，出爾反爾，就再罰怠金，罰到他怕乖乖履行為止。

可以不打官司嗎？可以報警嗎？

如果不打官司，時間冗長通常半年到一年，有時更久，又想嚇唬對方，可以寄「律師函」、「存證信函」給對方壓力，逼和解，有時候也有不錯的效果。可以達成盡快探視到小孩又不用打官司的目的。

或者在打官司前，可以先聲請「暫時處分」來讓法官探視裁定，再慢慢打官司，但是有風險！不一定會通過，要法官評估急迫性、必要性，可能會被直接駁回。

「探視權」是「民事訴訟」，不是警察的職責，他們沒有權力受理！頂多好心幫忙打給對方（如：前夫）請對方履行約定，無法強制執行，也就是說「報警沒用」。

有辦法因此變更監護權嗎？

小美因此想向法院再次請求改定親權人可以嗎？答案是有機會的！但是不保證可以成功！如果擔任親權人的一方（如：前夫）惡意妨害或阻撓有探視權的一方（如：小美）行使探視權，而且確實對未成年子女利益產生嚴重不利的狀況，是可以向法院請求改定親權人。法院會重新審理並進行一些調查，審酌一切情狀，依照子女意願及最佳利益並讓雙方（前夫與小美）陳述意見的最佳利益去裁斷。

結論

小美的初衷就是想要看望小孩，她決定先跟前夫好好談，說明不讓她探視小孩的後果！她會先寄律師函，不理就直接提強制執行，讓他有機會一直被處3萬到30萬不等的怠金，並且會提出變更親權人及精神補償費！她不希望走到這步，只希望即使爸媽之間不再是夫妻，給予他的愛只會是加倍，不在他面前說爸爸媽媽的壞話，不讓他選邊站，不想讓寶貝兒子淪為大人戰場的犧牲品，他只需要開心長大。