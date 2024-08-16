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Z世代金錢觀調查出爐 六成二有投資、最愛理財工具 ETF

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行今（16）日發布的調查指出，有六成二受訪者有進行投資理財，主要工具包括ETF65.3%、股票60.0%、定存28.1%、基金17.3%以及外幣14.6%。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行今（16）日發布的調查指出，有六成二受訪者有進行投資理財，主要工具包括ETF65.3%、股票60.0%、定存28.1%、基金17.3%以及外幣14.6%。 圖／1111人力銀行提供

近年「精緻窮」現象經常被外界拿來討論，而重視及時行樂，善於取悅自己的Ｚ世代，也容易與精緻窮畫上等號，不過實際上真是如此嗎？根據1111人力銀行16日發布的調查指出，有六成二受訪者有進行投資理財，主要工具包括ETF 65.3%、股票60.0%、定存28.1%、基金17.3%以及外幣14.6%。

每個月定期投資7,113元，大約占整體收入的兩成，顯見Ｚ世代也想要累積財富，採取循序漸進的小額投資法，並非是月底荷包透支的月光族。而投資理財目的主要是為了創造更多財富、提升生活品質、存急用金才有保障、錢愈來愈薄對抗通膨以及出國旅遊。

而另外三成八沒有投資理財的原因在於沒有閒錢、不清楚有什麼投資工具、擔心投資風險過高、不想/覺得麻煩，以及父母/長輩有幫忙。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，身為數位原住民的Ｚ世代，擅長爬文搜集資訊，加上理財管道多元透明，因此要跨入投資理財領域並非難事，加上今年台股漲幅相當驚人，年初至今已漲逾20%，帶動高股息ETF買氣暢旺，根據台灣證券交易所統計，2024年7月的30歲以下開戶人數215萬4695人，占全體開戶人數的16.7%，創下近三年同期新高，說明Ｚ世代理財觀念靈活務實，勇於付諸行動，積極的想要抓住市場趨勢，為自己累積財富。

為了解Ｚ世代的求職意向與金錢觀，1111人力銀行進行調查，針對28歲以下求職會員進行立意抽樣調查，調查時間2024年8月1日到8月14日，總計回收共743份。

人力銀行

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