33歲男貸款40萬買重機…驚覺身上0存款後悔了 網勸：別提前消費

重機是許多男人的夢想，但是在沒存款的情況下，是否應該貸款買車呢？一名網友發文，稱今年33歲的他貸款40萬元買重機，借完後一筆存款也沒有，讓他感到後悔，然而他還打算買房，因此詢問網友：「能不能請各位把我罵醒，順便給小弟一些存錢的建議」。

一名網友在Dcard發文，表示自己目前33歲，因為太想買重機，於是借了一筆信貸40萬元，但借完後驚覺現在一筆存款也沒有，身上只有一輛汽車和一輛機車，還有一筆90萬的信貸、機車貸款、學貸、分期卡費，於是想要「痛定思痛」，不要拿這筆錢買重機，除了把上述信貸還掉，再把剩下的錢存下來當備用金。

原PO表示，他的月收入7萬5，一個月償還信貸後有一些基本生活費用，大概還有2萬元的餘裕可以存錢，存4年大概能存到「第一桶金」，搭配舊房賣掉的錢，可以買一棟房子。但原PO內心又想要重機，而且已經付1萬訂金了，詢問網友：「我知道這其實不對，能不能請各位把我罵醒，順便給小弟一些存錢的建議。」

此文一出，立刻引起網友熱議，多數網友勸原PO不要買重機，要多存錢，「建議重機自己存到錢再買，不要提早消費」、「別猶豫！做就對了～拿去還債吧！」、「賣汽車，不要買重機，留機車上班用就好。車是負債不是資產，車愈多你愈存不到錢」、「慾望難解，你需要自己克制講真的」、「在理財版問這個，當然是不要買重機而且還要把車賣掉啊」。

也有網友提出經歷，告誡原PO要存錢，「我也30+，有一車一房，房子去年剛買，把存款幾乎歐印，沒有債務，現在持續存買房後的第一桶金，你先至少想辦法把債務還掉吧」、「我的家人薪資月入6位數，他從年輕時就非常愛換車和改車，不管是重機還是二手汽車，都是買了又賣的循環，已經很多年了，常常一直喊沒錢，明明有不錯的收入，現在身上也沒什麼存款只有一堆負債」。