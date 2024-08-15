一流管理者的圓心領導學 《金融時報》作家：可以感受與判讀能量狀態

A型商人型領導者，請注意，在領導面向上，你不能「做什麼」，你只能「成為什麼」。好的領導者可以感受與判讀當下的能量狀態。但現在很多領導者連自己手臂上足以引發心臟病的痛苦都感受不到，更侈言要有能力去識別其他人的感受了。

多數組織裡都有人非常理解這種感受。有些人可以感受到別人與組織發生了什麼事，這有可能是領導者，但通常不是。

有些人總是會自願去做什麼，不然他們就覺得渾身不對勁，覺得自己讓別人失望了。你是這樣的人嗎？如果是，你就是天生的領導者，因為你感受到責任，你承擔了責任。

每當人們承擔了責任，你就會看到領導。這些人有時候並沒有意識到自己在承擔責任，因為他們這麼做並不是為了求取任何好處，而是因為他們覺得自己就該這麼做，不然就會不舒服。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》) 在這個時候，你或許可以提出「蒂娜透納之問」(Tina Turner question)：與愛何關？愛會讓很多東西成長，愛讓給愛的人成長，愛讓得愛的人成長；過著沒有愛的生活，就像在黑、白、灰裡過日子，沒有鮮明的五彩繽紛；愛可以讓你的心搏加快，讓你的感覺更敏銳；愛能讓人滿足，愛並非可有可無；愛會伸出手，讓大家團結在一起。

愛會看到更大的隔絕；愛不用思考，愛要感受；愛會發展、會滋養；愛可滅火，更可解渴；愛可以提供養分並帶來力量；愛會一致，愛會恆久；愛可以撐過悲傷，所有的宗教都以愛為基礎，偉大的領導也以愛為基石；愛，是要去愛同事；愛，是要去考量領導決策對他人造成的結果，而不只是愛自己；對生命的愛。

科學理性模型損害了領導中的愛的模型，這一點必須要修正。去愛你所做的事是對的，這並不代表你失敗了或你是個「工作狂」；但重點是，這種愛要和其他的愛互相平衡。

擁有長期關係的人都明白，愛主要顯現在經常性表達善意與支持的小事上，以團隊來說，這表示要隨時做好準備去體認失衡，並去注意到有誰需要支持。領導者的任務並「不是」提供這樣的支持，而是創造出讓團隊成員可以互相支持的環境。領導者的任務是創造出讓團隊成員可以互相支持的環境。

有能力創造魔法是重要的領導元素，這和愛密切相關，因為魔法會帶來能力，把現實變得有可塑性。如果用新的方法重構，再糾結的問題也可以迎刃而解。

我們的意思並不是指領導者有能力把問題變不見，而是說相信魔法可以解決問題這個信念會很有用。當人們很享受自己的工作、團隊與角色時，就看到魔法了。魔法是一種可以激勵他人、鼓舞他人與改變認知的能力。

這不是最聰明的人才擁有的天賦。領導者的任務，是要讓每個人都覺得自己是在場最聰明的人。這是領導者的規範區。魔法是一種無形的特質，可以讓人安心、代表他人，並且可以寬恕與療癒。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)