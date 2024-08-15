《霍爾的移動城堡》20年後經典再映！以前看不明白…回首再望如今是選擇

時隔20年，日本動畫大師宮﨑駿的經典作品《霍爾的移動城堡》再次登上大螢幕，不少人心目中的男神霍爾，將在8月22日重磅回歸。

舊影新觀 心境全然不同

《霍爾的移動城堡》可說是一代人的童年。

還記得小時候，會為著電影展現的奇幻世界而驚嘆、會為霍爾的盛世美顏而驚艷；年紀稍長，懷春時節，開始羨慕起蘇菲與霍爾的愛，幻想著是否自己也會有此際遇；而時光飛逝的20年後，再次走入電影院，關注的卻與兒時都不同了。

圖／甲上娛樂提供

第一次看見霍爾的「移動城堡」，只覺得新鮮，奇妙的外型、蒸氣龐克感的風格、層層疊疊的構造，如同一個大寶窟，為這個奇幻世界給出一個鮮明、想探索的深刻印象。

然而如今再看，第一眼已經不見新奇，而是從外表堆砌而成、內裏填塞無數雜物的城堡上窺得了男主角霍爾的心中的空虛。

或許就是因為空虛，所以用各種各樣的破銅爛鐵堆建出一個容身空間；將住所塞滿藏物，如同能夠用實物填補新心臟缺失的空洞。

不斷移動的城堡，是為躲避戰爭，還是因為沒有歸屬感所以浪跡世界，抑或是想去追尋什麼？

童年看蘇菲只看到節結局令人稱羨的愛情，長大後再看蘇菲，才看見了開頭她對生活的麻木。

麻木所以在正值花漾的年紀，心靈卻如90歲老嫗凋零；心死如枯木，所以接受了生活中的一切好與壞，如同古井無波，哪怕丟入石頭，也只是悶聲一響即逝，泛不起漣漪。

20年後的回首再望

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故事之所以迷人是因為能將自己投射其中。觀影時能夠看見人物的缺陷、能共感角色的情緒曲折、明白過去不會有共鳴的情感，反射出如今自己的樣貌。

被詛咒變成老婆婆，反而能坦然做自己的蘇菲，和在詛咒中越陷越深丟失自我的霍爾，像是彼此的鏡。而看著電影的自己，更像是透過畫中人物，驀然回首晃悠而過的20年。

電影中的蘇菲與霍爾，經過迷茫與困頓後攜手走向光明，找到彼此成為歸屬，也尋回丟失的心；從在荒野裡漫無目的移動，到在無邊際的晴空萬里上堅定飛翔，美好的結局是童話，但也是對未來抱持的祝福。

雖然如今已過了盲目相信童話故事結局的階段，但是對發出溫暖光亮的索在仍舊心神嚮往，於是故事仍舊雋永，仍然吸引無數人趨之若鶩，依然選擇相信美好。

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台灣獨家限定款紀念海報

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另外，此次經典重映，三金設計師方序中、知名插畫家董十行也第三度的強強聯手，創造出台灣獨家限定的2款紀念海報，分別是「追尋的霍爾」、「勇敢的蘇菲」。

談及設計理念，方序中以城堡為主體，使用相同的構圖，展現出事情的一體兩面特性，「隱藏在霍爾完美外在下的怯懦小孩，或是堅定自我而勇敢跨出的蘇菲，以風格與線條分別詮釋，呈現不同時空與心理狀態」。

方序中表示「追尋的霍爾」，概念上象徵每個人在尋找自我的路上，都要誠實面對自我，就能在黑暗中重獲光明。

「勇敢的蘇菲」方序中則用猛烈噴射的蒸氣代表用力的呼吸，每一個轉動的螺絲都互相連結與運作，將勇敢轉化成前進的動力，從一片雲霧中竄出，無懼世界如何改變，堅毅自信望向前方。

海報印刷利用局部磨砂效果，讓城堡呈現「躍然紙上」視覺感，其他彩蛋則留待觀眾們細細品味與解讀發掘。

凡於電影上映首週（8月22日至8月29日）至全台戲院購買2張電影票，即贈「追尋的霍爾」A2磨砂版海報1張，上映第二周週（8月30日至9月5日）購買2張電影票，就能擁有「勇敢的蘇菲」A2磨砂版海報1張。

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