《「我是有錢人」迷思747》動腦工作九成被AI取代？專家笑了：1類工作不見得比人做的更好

她憂工作被AI取代

前幾天，有位筆者的閨密在閒聊中表示，在看到AI議題越來越火熱之下，她開始「極為擔心」有朝一日，自己的工作很快就會不保。她很擔心中年失業之後，很難再找到同樣薪資的工作，以支付她家中的各項帳單。

事實上，在全球企業極力「壓低成本（cost-down）」、AI自動化大量取代人力的不變趨勢潮流下，筆者許多中年朋友，多少也有類似的擔心。也常常在「生活的壓力與生命的尊嚴」之間，不知該如何取捨。

然而筆者認為，與其每天擔心自己有可能失業，而「惶惶不可終日」，還不如用更務實的態度，提早思考對策。畢竟，在有所準備之下，

首先，必須先檢視自己的工作，是否真的「很容易被取代」？記得筆者之前，曾採訪一位保險業的超級業務員，他跟我說了一個有關「鐵飯碗」的新定義。

之前舊的「鐵飯碗」定義是：「在一個地方，一輩子都有飯吃」。但他認為新的定義是：「因為夠專業，不管到哪裡，都有飯吃」。所以，如果一般大眾所擁有的技能，完全不愁找不到工作。那麼，就完全不用跟著他人的擔心而憂愁。

且更重要的是：這裡所謂的「專業」，不見得一定是在高科技或腦力智慧成份高的產業。例如筆者曾經聽聞，不少做居家照護的居服員，或是提供清潔、打掃的家事服務員，只要認真、細心，每月能有7、8萬元的收入，並不是頂難的事。

筆者的意思，並不是讓這位朋友，趕緊找一個這類的工作。畢竟，這種「勞力活」，也並非每一個人都適用。只不過個人認為，藉由提早了解自己，還能從事哪些「有能力做」，且「收入還不低」，或是「至少能支付個人或家中大多數帳單」的工作，總是比「每天擔心害怕丟掉工作」，要來得更積極、正面一些。

1類工作AI或無法取代

舉例來說，在未來AI普及的世界中，所有與「動腦」有關的工作，人腦就算不是100%被AI取代，也可能是九成以上的取代率。但是，唯有一種工作，那是AI機器人也許無法取代的，那就是「靠勞力或手力」才能提供服務的工作。

當然，靠「勞力或手力」的工作，有可能很低薪（因為可能買一個，或多個功能的機器人，價格還挺貴的），也有可能價格不低（例如中醫的推拿與針灸）。

且就算很多勞力活（例如打掃、工廠作業、旅館的房務等），會被一個或多個機器人所取代。但是，最後仍不免需要有個「人」看管或修理可能出錯的機器人。再例如某些高薪工作（例如醫師進行診斷），會被AI取代，但最後下決定的，病人恐怕還是只敢接受「人」的判定。

當然，還有一種工作，恐怕AI機器人再怎麼聰明，都不見得能夠比人做的更好。那就是「業務銷售」一職。畢竟，在真人與假人之間，一般大眾恐怕還是會比較接受「有感情基礎」的真人。

還有一點筆者認為，滿重要的提醒是：與其為了多一份收入而「斜槓」，不如集中心力，打造一份「既不易被取代」，且「收入也還不錯」的工作。因為假設一份工作，都不足以上自己吃飽，真的也不用太期待多份「斜槓」的工作，就能讓自己過上安穩無虞的生活。

檢視個人或家庭負債

其次，檢視自己有沒有過高、超出太多能力負擔的負債？且必須檢視這些負債「是否都有必要」？事實上，就算自己夠專業，不愁「找不到工作」。但是，遇到經濟不景氣，或是當企業不賺錢之際，因為裁員或解雇而導致失業的機會，也不可能說完全沒有。

筆者建議這位朋友，檢討「負債優於日常消費」的重要性在於：日常生活消費是一個人活命的最低基本需求，但負債通常不會是。所以，當自己處於「害怕失業」的恐慌之際，反倒不如趁此機會，先檢視一下個人或家庭的負債有哪些？以及它的負擔，到底有多重？

假設是消費性的貸款，幾乎可以毫無懸念地「儘快優先解決（償還借款，或是轉借利率較低的貸款）」。畢竟，這類消費貸款既不能替個人或家庭在未來，帶來一定的現金流量，且借款利率通常也都「非常不便宜」。

又例如房屋貸款，就算購屋的目的是「自住」，而非「投資」，一旦每月房貸金額，超過收入的1/3或甚至是1/2，也將會對於面臨失業的個人及家庭，帶來滿沉重的負擔。

改善自身消費習慣

再者，檢視自己的消費是否必要？特別是如果每個月各項花費，連一個領「普通基本工資」的工作都支付不起，那恐怕就得慎重思考其每一項花費，是否真的有其必要？

就算自己夠專業，但也不免有短期失業的機會，或甚至是短期之內，無法找到收入與之前相同的工作。為了支付個人或家庭的日常生活帳單，勢必得先找一份「應急」的工作。

只不過，這種「應急」的工作，通常薪資不會太高，甚至可能只比基本薪資「高不了多少」。 所以，擔心有可能「中年失業」的人，恐怕得提早檢視一下自己與家庭的固定開銷水準。假設遠高於以上的水準，恐怕都是得列為「積極改善」的頭號對象。

關於這方面檢視「非常重要」的原因在於：由於「由奢入儉難」，不提早檢視及改善，日後萬一真的失業時，也是得面臨「被迫修改」。與其自己在極倉促的情況下「被迫改善」，還不如提早養成「不過度消費」的習慣。

更重要的是，如果上班族少了生活上的沉重壓力，也比較不容易為了賺錢，而搞壞了自己的身體健康，或甚至得強迫自己在「生活的壓力」與「生命的尊嚴」之間「委曲求全」。

臨時準備金是否無虞？

最後，再三確定自己的「臨時準備金」，是否足夠至少一年，而非只是半年的生活開銷？其原因在於：大部分的時候，並不是工作機會「完全沒有」，而是一時半刻沒有工作職缺釋出。

且在越來越多自動化取代人力的時代，失業後再找到工作的時間，肯定會拖的滿長的。這個時候，這筆「充足的救難金」，能讓不幸失業的人，產生「穩定軍心」的作用，以便有更充裕的時間可以應對及因應。