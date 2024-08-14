市場震盪難料 雙收益組合扮演定心丸

八月伊始，七月美國就業數據疲軟，推疊美國總體經濟趨緩的訊號，所幸新公佈的七月生產者物價指數（PPI）降溫，再為市場注入信心。富蘭克林投顧表示，本月以來美股乃至全球股市忽悲忽喜，指數表現大幅震盪調節，同期間的公債則逆勢上漲，發揮抗震力，美國經濟正在放緩，但不至於步入衰退，然而市場短期間雜訊多，正好凸顯債券抵禦現階段波動頻繁情境的核心價值。

市場期待降息 不同天期債券表現空間有落差

自疫情後，債券資產與股票的低相關性已慢慢回復，重拾平衡資產配置整體風險的價值。當前債市再迎來降息接近的利多行情，納入投資組合不只是提高防震效果，更有機會緊抓債息收益和資本利得的雙收行情。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽預期，聯準會應可望於九月開始降息，幅度為一碼，這波的降息約會落在1.25至1.5個百分點、中性利率約至4%，未來即使通膨有機會降至2%的目標，但在經濟繼續溫和增長且政府持續大量發債之下，十年期公債殖利率仍有機會升到5%以上。

兩年內短期公債殖利率反應聯邦基金利率變化的敏感度高，但十年期以上公債殖利率則主要反應長期經濟成長率與通膨率，再加上美國債台高築始終是個隱憂，長天期公債殖利率將無法像短天期利率有一樣的降幅。

建議選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

精選再精選 打造最佳雙收益組合

富蘭克林投顧表示，在企業基本面強韌、股市大好的推動下，投資級公司債指數和非投資級債指數利差已逐漸靠近金融海嘯後的最低點，但是目前企業資金成本大幅攀升，加上一旦景氣不如預期，低利差恐怕也無法提供充足緩衝，意味著投資在被動的債券大盤指數或單一債券券種的風險可能升高。

儘管公司債行情看俏，但也非雨露均霑，原因在於各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，且產業類型多元，一般投資人容易霧裡看花難以判斷，建議由專業經理團隊憑藉財務基本面、評價面加以分析，以精選持債策略鎖定具備品質和被低估的企業債標的，再搭配防禦型公債部位、存續期間的調配，有機會在陰霾偶現的多頭市場和即將步入降息循環之際，創造穩健甚至亮眼成績的收益機會。

至於仍較偏好股票資產想掌握長線上漲機會卻又擔心股市潛在下跌風險，平衡型基金進可攻退可守的優勢更具彈性。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克表示，現階段看好債優於股，債券部位側重公債、高評等債，股市則秉持分散原則，前三大產業包括成長型科技、防禦型醫療健康與價值循環能源股，並配置部分股債特性兼具的混合資產，對於既可分享標的長期成長潛力，也能降低下檔風險，經理人也提醒，AI熱潮讓全球資金過度追逐半導體科技股，導致本益比均來到相對高的水位，投資人佈局勿操之過切。