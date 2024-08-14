市場震盪難料 雙收益組合扮演定心丸
八月伊始，七月美國就業數據疲軟，推疊美國總體經濟趨緩的訊號，所幸新公佈的七月生產者物價指數（PPI）降溫，再為市場注入信心。富蘭克林投顧表示，本月以來美股乃至全球股市忽悲忽喜，指數表現大幅震盪調節，同期間的公債則逆勢上漲，發揮抗震力，美國經濟正在放緩，但不至於步入衰退，然而市場短期間雜訊多，正好凸顯債券抵禦現階段波動頻繁情境的核心價值。
市場期待降息 不同天期債券表現空間有落差
自疫情後，債券資產與股票的低相關性已慢慢回復，重拾平衡資產配置整體風險的價值。當前債市再迎來降息接近的利多行情，納入投資組合不只是提高防震效果，更有機會緊抓債息收益和資本利得的雙收行情。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽預期，聯準會應可望於九月開始降息，幅度為一碼，這波的降息約會落在1.25至1.5個百分點、中性利率約至4%，未來即使通膨有機會降至2%的目標，但在經濟繼續溫和增長且政府持續大量發債之下，十年期公債殖利率仍有機會升到5%以上。
兩年內短期公債殖利率反應聯邦基金利率變化的敏感度高，但十年期以上公債殖利率則主要反應長期經濟成長率與通膨率，再加上美國債台高築始終是個隱憂，長天期公債殖利率將無法像短天期利率有一樣的降幅。
建議選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。
精選再精選 打造最佳雙收益組合
富蘭克林投顧表示，在企業基本面強韌、股市大好的推動下，投資級公司債指數和非投資級債指數利差已逐漸靠近金融海嘯後的最低點，但是目前企業資金成本大幅攀升，加上一旦景氣不如預期，低利差恐怕也無法提供充足緩衝，意味著投資在被動的債券大盤指數或單一債券券種的風險可能升高。
儘管公司債行情看俏，但也非雨露均霑，原因在於各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，且產業類型多元，一般投資人容易霧裡看花難以判斷，建議由專業經理團隊憑藉財務基本面、評價面加以分析，以精選持債策略鎖定具備品質和被低估的企業債標的，再搭配防禦型公債部位、存續期間的調配，有機會在陰霾偶現的多頭市場和即將步入降息循環之際，創造穩健甚至亮眼成績的收益機會。
至於仍較偏好股票資產想掌握長線上漲機會卻又擔心股市潛在下跌風險，平衡型基金進可攻退可守的優勢更具彈性。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克表示，現階段看好債優於股，債券部位側重公債、高評等債，股市則秉持分散原則，前三大產業包括成長型科技、防禦型醫療健康與價值循環能源股，並配置部分股債特性兼具的混合資產，對於既可分享標的長期成長潛力，也能降低下檔風險，經理人也提醒，AI熱潮讓全球資金過度追逐半導體科技股，導致本益比均來到相對高的水位，投資人佈局勿操之過切。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。部分基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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