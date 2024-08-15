領導的重點不在領導者身上、從來不是擴大自我 作家曝真實關鍵

你來到了這裡，這代表你具備了領導潛力。每個人都有，就連經驗非常豐富的領導者也一樣。領導的定義，是你要有能力重塑自己，以便學習與培養技能。

好奇心是根基，沒有好奇心，領導就什麼也成就不了。理解他人還不夠，你必須理解自己。

我們不僅是從最有經驗的領導者身上看到領導的真義，真正顯現出領導經驗的，是謙遜；你會忽然發現自己有好多事要學。這是一個開始。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》) 如果你不是因為種種出於自我的理由才站上領導位置，這會有幫助。領導的重點從來不是擴大自我。氪星石(kryptonite)是超級英雄「超人」唯一的弱點，而自我就是團隊倫理的氪星石。

領導者的重點是要把他人的利益放在心上。無論領導是要在專業上表現的更好還是要做對的事，反正重點都不在你身上。

你會看到，領導者是盡力幫忙的人，因為領導的重點不在領導者身上，而是在整艘「船」上。

如果擺上咖啡和貝果會有用，真正的領導者就會去做。有時候，領導者不去做他們認為旁枝末節的小事，但，請自問，如果你不做的話，廣大人群可不可能看到你的領導潛力？如果別人看到你親自跑到咖啡店買東西會感到很驚訝的話，那好，就做，話會傳出去。

領導者如果沒有能量，就哪裡都去不了。能量有很多種形式，可以是心理的、情緒的、生理的或性靈的。

能量的表達方式可以是焦躁不安，也可以是沒有耐性。每一個物理學家都知道能量不滅，只能改變形式。

煞車可以讓車子慢下來，但煞車時會產生熱。最好的領導能量類型是能鼓舞、讚美、穩定人心與鼓舞他人的能量，因為釋放能量時接收的會是另一方。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)