出色的企業總受傷 趨勢觀察家：禍首是自我主義作祟的領導者

零經濟需要想像力。想像不困難，但想像是讓領導者能從被看見轉型成看不見的根本神奇魔法。消失點不只是畫面上的一個點而已；也就是在這個點上，領導的動作會消失，等到某個時候真正需要領導之後又會再出現。

隱形領導者的概念，可能會讓某些人不安。有哪種架構可以在沒人負責的條件下運作？巴克敏斯特．富勒花了很多時間研究這個問題，得出的結論是，其中一種最強大的架構就是幾何圓頂型(geodesic dome)。這是一種圓形架構，是建築界的圓形，是一種零。

一九四八年時他和學生花了三個星期打造出的原始圓頂架構，至今仍穩穩矗立在佛蒙特的本寧頓學院(Bennington College)。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》) 為什麼這種架構如此堅固？考量到重量之後這更是明顯。是因為這種架構「全面三角化」(omnitriangulated)，圓形頂可以支撐自己。對於正在用零經濟學打造未來的新一代創業領導者來說，這倒是個還不錯的比喻。

有些能見度很高、負責配置資本的人很可能並沒有做到最好，或者也沒有提出未來配置資本與資源的最好方法。零經濟學取向則是要我們去思考誰能用最高的效率運用資本，要我們評估除了資本之外的其他價值投入要素。

自立自強的重點不在於誰有最多錢，而在於替知道如何召集與凝聚其他人的人提供力量。

為創業領導者帶來信心的力量，如今比帶來資本的力量更有價值，而且對社會更有益處。人們或許很難相信，我們真的可以用新方法打造出可靠且耐久的經濟架構。

求平衡是關鍵。零經濟取向要求我們達成更平衡的狀態。沒有人會想要一個無法讓蘋果、優步、超越肉品甚至帷幄這些公司立足的世界，但我們也想要一個能讓更多企業有機會壯大的世界。

出色的企業總是會因為自我主義作祟的領導者而受傷。我們不需要減少成功的大企業，我們要的是減少會為了自吹自擂而損毀價值的領導者。故事好不好，通常要看我們願不願意暫時放下自己的不信任。

這需要愛。好故事裡的愛，會開啟大門讓我們看到真實超級英雄的故事；這些人沒有優勢也得不到什麼好處，但他們還是能無中生有。這表示，我們需要更多能做到更平衡的領導者。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)