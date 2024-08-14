新冠肺炎疫情加快趨勢發展 善用視訊會議降低成本、減少碳足跡

經濟體不斷改變，但不會消失。人們會重新設想經濟，想出新東西。今天消失的職缺，明天永遠有新的工作取而代之。

人們對於自動化和機器化害怕的不得了，這樣的恐懼心理基礎在於稀少性的概念。當我們提醒自己帶動經濟的因素其實是普遍性，或許就能看到明擺在眼前的事實。

目前這個世界的自動化與機器化來到有史以來的最高水準，但就業率也創下新高。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》) 自一八○四年首次引進機器人工具，推出雅卡爾織布機(Jacquard weaving loom)後被反對使用新機器工作的盧德份子(Luddite)砸毀，自此之後，這兩者向來便是攜手並進。

新冠肺炎疫情讓態勢加速，我們已經看到了效果：疫情讓本來已經就在那兒的趨勢發展速度更快。比方說，活動轉往線上以及善用視訊會議，降低了成本也減少了碳足跡。

比方說，疫情帶動了靈活度與機動性。封城和之後的解封，說明了企業需要更靈活。長期方案在快速停擺之後，也以同樣速度加速，設定執行的優先順序。

當然，這不只衝擊零工經濟(gig economy)，對各行各業也影響深遠。疫情造成的長期效應需要很久才能消除，因為人們之前才享受著持續的經濟擴張，這場疫情對信心造成的衝擊來的這麼突然，而且時間又拖得很長。

房地產業(包括商用與自用)、娛樂與運動、旅遊業(尤其是商務差旅和奢華旅遊)以及活動展覽業的體會最深。

公家機關的工作穩定性高，變成更有吸引力的賣點。某些民間部門表現也不錯，特別是涉及食物配送、科技、醫療保健、生物科技與保全的產業。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)