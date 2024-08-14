快訊

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊現身按鈴提告端木正控「2罪」

大陸千億元級鋼企東嶺集團破產！ 逾1.8萬員工一夕失業

新冠肺炎疫情加快趨勢發展 善用視訊會議降低成本、減少碳足跡

聯合新聞網／ 商周出版
疫情時代視訊會議平台成為日常上班的工具。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
疫情時代視訊會議平台成為日常上班的工具。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

經濟體不斷改變，但不會消失。人們會重新設想經濟，想出新東西。今天消失的職缺，明天永遠有新的工作取而代之。

人們對於自動化和機器化害怕的不得了，這樣的恐懼心理基礎在於稀少性的概念。當我們提醒自己帶動經濟的因素其實是普遍性，或許就能看到明擺在眼前的事實。

目前這個世界的自動化與機器化來到有史以來的最高水準，但就業率也創下新高。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》)
（本文出自《一流管理者的圓心領導學》)
自一八○四年首次引進機器人工具，推出雅卡爾織布機(Jacquard weaving loom)後被反對使用新機器工作的盧德份子(Luddite)砸毀，自此之後，這兩者向來便是攜手並進。

新冠肺炎疫情讓態勢加速，我們已經看到了效果：疫情讓本來已經就在那兒的趨勢發展速度更快。比方說，活動轉往線上以及善用視訊會議，降低了成本也減少了碳足跡。

比方說，疫情帶動了靈活度與機動性。封城和之後的解封，說明了企業需要更靈活。長期方案在快速停擺之後，也以同樣速度加速，設定執行的優先順序。

當然，這不只衝擊零工經濟(gig economy)，對各行各業也影響深遠。疫情造成的長期效應需要很久才能消除，因為人們之前才享受著持續的經濟擴張，這場疫情對信心造成的衝擊來的這麼突然，而且時間又拖得很長。

房地產業(包括商用與自用)、娛樂與運動、旅遊業(尤其是商務差旅和奢華旅遊)以及活動展覽業的體會最深。

公家機關的工作穩定性高，變成更有吸引力的賣點。某些民間部門表現也不錯，特別是涉及食物配送、科技、醫療保健、生物科技與保全的產業。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)

編輯推薦

相關新聞

月薪3萬開始「大撒幣」？她嘆收入越多開銷越大：由奢入儉難

當收入增加時，所想要的東西增多，如果沒有好的理財觀念，開銷自然會大幅增加。一名網友發文，稱自己畢業有點收入後就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣，並舉出專有名詞「棘輪效應」當例子，感嘆「明明賺很多錢，卻又感覺存不太到什麼錢」。

出社會月領70K犒賞自己！他爽刷卡快把本燒光喊後悔 網：早發現是好事

薪水再高，不好好理財也會有入不敷出的風險。近日一名網友發文，表示自己剛工作三個月就已經快把所有的薪水花完了，讓他擔心月底會繳不出信用卡費。

出色的企業總受傷 趨勢觀察家：禍首是自我主義作祟的領導者

零經濟需要想像力。想像不困難，但想像是讓領導者能從被看見轉型成看不見的根本神奇魔法...

新冠肺炎疫情加快趨勢發展 善用視訊會議降低成本、減少碳足跡

經濟體不斷改變，但不會消失。人們會重新設想經濟，想出新東西。今天消失的職缺，明天永遠有新的工作取而代…

會泡茶的機器人扼殺「效率」 領導者靠茶道、烹飪在想像力上獲得獎勵

我們可能把效率定義的太狹隘了。效率很有用，但高效率不一定比較好…

英國已故首相邱吉爾繪畫當消遣…還有砌磚嗜好 竟可強化他這項技能

經濟體為了什麼原因而存在？經濟體是配置資源的方式，包括資本、想法、時間、貨物、服務、規則、能量和物質，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。