會泡茶的機器人扼殺「效率」 領導者靠茶道、烹飪在想像力上獲得獎勵

我們可能把效率定義的太狹隘了。效率很有用，但高效率不一定比較好。

我們可以創造出會泡茶的機器人，但日本的茶道是一種藝術，透過世代傳承下來，代表了儀式、純粹、和諧與對食材和時間的敬重。同樣的，烹飪本身自有樂趣。

速食比較快也比較有效率，但烹飪給我們更多機會去收集與分享故事，以及一同回憶。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》) 就是在這樣刻意慢下來的時間裡，我們的腦袋騰出空間把事情想得更清楚，甩掉恐懼，好好思考我們在選擇要得到什麼樣的領導時扮演了什麼樣的角色。

德裔美國詩人查理．布考斯基(Charles Bukowski)寫了一首詩叫「謝絕領導者」(No Leaders Please)，便講到了為何領導者該停下來別做了。

換言之，身為領導者要有彈性，還要有想像力，透過去做通常不會賺到金錢獎勵、但會在想像力上獲得獎勵的活動，例如運動、藝術、寫作、舞蹈、音樂、說故事甚至砌磚，最能學到這兩種技能。

領導者透過這種方法，愈來愈善於站在消失點。他們開始畫畫，找出消失點到底是什麼。你可以從畫中看到消失點，但唯有當你自己開始拿起筆時，才能感受到這到底是什麼。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)