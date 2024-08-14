快訊

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊現身按鈴提告端木正控「2罪」

大陸千億元級鋼企東嶺集團破產！ 逾1.8萬員工一夕失業

會泡茶的機器人扼殺「效率」 領導者靠茶道、烹飪在想像力上獲得獎勵

聯合新聞網／ 商周出版
日本的茶道是一種藝術。 示意圖／ingimage
日本的茶道是一種藝術。 示意圖／ingimage

我們可能把效率定義的太狹隘了。效率很有用，但高效率不一定比較好。

我們可以創造出會泡茶的機器人，但日本的茶道是一種藝術，透過世代傳承下來，代表了儀式、純粹、和諧與對食材和時間的敬重。同樣的，烹飪本身自有樂趣。

速食比較快也比較有效率，但烹飪給我們更多機會去收集與分享故事，以及一同回憶。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》)
（本文出自《一流管理者的圓心領導學》)
就是在這樣刻意慢下來的時間裡，我們的腦袋騰出空間把事情想得更清楚，甩掉恐懼，好好思考我們在選擇要得到什麼樣的領導時扮演了什麼樣的角色。

德裔美國詩人查理．布考斯基(Charles Bukowski)寫了一首詩叫「謝絕領導者」(No Leaders Please)，便講到了為何領導者該停下來別做了。

換言之，身為領導者要有彈性，還要有想像力，透過去做通常不會賺到金錢獎勵、但會在想像力上獲得獎勵的活動，例如運動、藝術、寫作、舞蹈、音樂、說故事甚至砌磚，最能學到這兩種技能。

領導者透過這種方法，愈來愈善於站在消失點。他們開始畫畫，找出消失點到底是什麼。你可以從畫中看到消失點，但唯有當你自己開始拿起筆時，才能感受到這到底是什麼。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)

編輯推薦

相關新聞

月薪3萬開始「大撒幣」？她嘆收入越多開銷越大：由奢入儉難

當收入增加時，所想要的東西增多，如果沒有好的理財觀念，開銷自然會大幅增加。一名網友發文，稱自己畢業有點收入後就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣，並舉出專有名詞「棘輪效應」當例子，感嘆「明明賺很多錢，卻又感覺存不太到什麼錢」。

出社會月領70K犒賞自己！他爽刷卡快把本燒光喊後悔 網：早發現是好事

薪水再高，不好好理財也會有入不敷出的風險。近日一名網友發文，表示自己剛工作三個月就已經快把所有的薪水花完了，讓他擔心月底會繳不出信用卡費。

出色的企業總受傷 趨勢觀察家：禍首是自我主義作祟的領導者

零經濟需要想像力。想像不困難，但想像是讓領導者能從被看見轉型成看不見的根本神奇魔法...

新冠肺炎疫情加快趨勢發展 善用視訊會議降低成本、減少碳足跡

經濟體不斷改變，但不會消失。人們會重新設想經濟，想出新東西。今天消失的職缺，明天永遠有新的工作取而代…

會泡茶的機器人扼殺「效率」 領導者靠茶道、烹飪在想像力上獲得獎勵

我們可能把效率定義的太狹隘了。效率很有用，但高效率不一定比較好…

英國已故首相邱吉爾繪畫當消遣…還有砌磚嗜好 竟可強化他這項技能

經濟體為了什麼原因而存在？經濟體是配置資源的方式，包括資本、想法、時間、貨物、服務、規則、能量和物質，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。