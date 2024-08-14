快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

月薪3萬開始「大撒幣」？她嘆收入越多開銷越大：由奢入儉難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文，稱自己畢業有點收入後就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低，但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣。圖／Ingimage
一名女網友發文，稱自己畢業有點收入後就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低，但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣。圖／Ingimage

當收入增加時，所想要的東西增多，如果沒有好的理財觀念，開銷自然會大幅增加。一名女網友發文，稱自己畢業後有點收入就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低，但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣，並舉出專有名詞「棘輪效應」當例子，感嘆「明明賺很多錢，卻又感覺存不太到什麼錢」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己學生時代並沒什麼錢，下課後去吃個麥當勞都要點最便宜的1+1套餐，「薯條加大更是奢侈」。然而自己畢業賺錢後，就開始「大撒幣」了，雖然第一份工作的月薪僅有3萬，但原PO真的覺得自己財富自由了，「薯條想加大就加，想換iPhone就換」，很多學生時代無法負擔的都能漸漸全額負擔了，卻也養成了不同的消費習慣。

原PO提到了「棘輪效應」，用在商業中，代表不可逆的消費習慣，人類沒有辦法過著品質退後的生活，一旦有能力購買較高單價的商品，之後就難以回去購買便宜的東西。原PO舉例，如果月薪4萬元，可承擔的消費習慣就偶爾買精品、iPhone、貴一點的球鞋等等。

但如果月薪升到10、20萬呢？原PO猜測，除了能買上述的東西，還能買車甚至買房，但只要經歷這樣的日子，「由儉入奢易，由奢入儉難」，就很難回去月薪4萬的生活了。原PO感嘆，「因爲棘輪效應導致明明賺很多錢，卻又感覺存不太到什麼錢，大家有這種感覺嗎？」

此文一出，立刻引起網友熱議，多數網友表示有同感，慾望的確被養大了，「是的，慾望會被養大，然後越花越多變成月光族」、「深度同感，以前零用錢一天10元只能買一包巧克力，現在月薪26K老是會想吃丹丹漢堡」、「深有同感，所以收入高完全不代表存款多」。

但也有網友不以為然，認為好好利用金錢就不會多花，「完全不會喔，學生時代，月花1萬，剛出社會7萬，月花1萬2，現在月薪14萬，月花1萬6 （不含房租），出社會才知道金錢的力量，自然更知道怎麼好好利用」、「完全沒變耶，還是想盡辦法省錢，然後存到頭期，買房還貸」、「不會，理財習慣的養成非常重要，我每個月固定八成以上收入都強迫拿去投資，有被動收入，財務自由後就不會有金錢壓力了」。

省錢 薪水

延伸閱讀

住家裡要上繳一半薪水！父母說有剩會投資她不信 網：全憑良心

手握7戶頭正常嗎？出社會3年小資女疑惑發問 「戶頭魔人」指點迷津

出社會月領70K犒賞自己！他爽刷卡快把本燒光喊後悔 網：早發現是好事

小公司雜事超多！月領29K還被催花錢考駕照 她怨：我不是貨車司機

相關新聞

月薪3萬開始「大撒幣」？她嘆收入越多開銷越大：由奢入儉難

當收入增加時，所想要的東西增多，如果沒有好的理財觀念，開銷自然會大幅增加。一名網友發文，稱自己畢業有點收入後就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣，並舉出專有名詞「棘輪效應」當例子，感嘆「明明賺很多錢，卻又感覺存不太到什麼錢」。

出社會月領70K犒賞自己！他爽刷卡快把本燒光喊後悔 網：早發現是好事

薪水再高，不好好理財也會有入不敷出的風險。近日一名網友發文，表示自己剛工作三個月就已經快把所有的薪水花完了，讓他擔心月底會繳不出信用卡費。

會泡茶的機器人扼殺「效率」 領導者靠茶道、烹飪在想像力上獲得獎勵

我們可能把效率定義的太狹隘了。效率很有用，但高效率不一定比較好…

英國已故首相邱吉爾繪畫當消遣…還有砌磚嗜好 竟可強化他這項技能

經濟體為了什麼原因而存在？經濟體是配置資源的方式，包括資本、想法、時間、貨物、服務、規則、能量和物質，…

電子公司董座「循環交易」違法增營業額 財會主管被調查局約談衰捲稅務刑案

當老闆告訴你：「天塌下來，有老闆撐住！」請務必把這句話當成聽聽就好。身為財會主管的你，很可能就是老闆頭頂上的天花板…

市場震盪不驚慌 投資心法要抱牢

「多頭市場在悲觀情緒中誕生，在疑慮中成長，在樂觀中壯大，在狂喜中死亡」，這是全球投資大師坦伯頓爵士數十年來觀察並實際參與市場循環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。