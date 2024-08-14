出社會月領70K犒賞自己！他爽刷卡快把本燒光喊後悔 網：早發現是好事

薪水再高，不好好理財也會有入不敷出的風險。近日一名網友發文，表示自己剛工作三個月就已經快把所有的薪水花完了，讓他擔心月底會繳不出信用卡費。

原PO在Dcard發文分享，表示自己去年出社會，如今剛過試用期，目前月薪70K，扣除房租和勞健保後實領62K。由於原PO之前沒有打工過，除了讀研究所時有領的一些薪水外，這是他第一次覺得「自己有在賺錢」，於是便想完成自己的願望清單。

原PO在發薪水後就去打了淨膚雷射，做了雷射除毛跟水飛梭，結果5月就花了6萬，6月、7月加起來花了超過11萬。原PO也沒想到自己會花這麼多，「信用卡刷下去就變這樣了」，只好安慰自己早做早享受。但原PO也明白現在自己沒本錢再亂花了，連吃晚餐都不能超過200塊，讓他悔不當初。

文章引來大量網友留言，不少網友表示他的理財觀念有問題，幸好有及時發現，「才剛獨立就刷這些非必要支出，還不只一項，真的滿cocky的，歡迎來到現實世界」、「你的理財觀念不行，現在就發現有問題是好事，慢慢培養金錢觀吧」、「小心，由儉入奢易，由奢入儉難」、「剛出社會好像會這樣子，滿足學生時期沒滿足的欲望，不過還是建議原PO購物前先考慮一下是『想要』還是『需要』」、「現在發現是好事，畢竟很能了解一開始沒什麼壓力，拿到那麼多錢能亂花的心情」。

也有網友表示原PO還年輕，錢再賺就有了，不用太擔心，「沒差吧反正薪水多，省一兩個月就回來了」、「沒事錢還可以再賺，但臉一沒保養就會老得快」、「還好啦，至少沒負債，趁現在早發現都不是問題」、「開心就好，人生短暫，不會因為你亂花第一年薪水就怎樣」。