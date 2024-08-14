英國已故首相邱吉爾繪畫當消遣…還有砌磚嗜好 竟可強化他這項技能

經濟體為了什麼原因而存在？經濟體是配置資源的方式，包括資本、想法、時間、貨物、服務、規則、能量和物質，這些東西要匯聚起來，通力合作以造福人民。資本主義國家定義的「人民幸福」，和獨裁國家大不相同。

但，不管是哪一種，經濟體都是資源配置的機制，是一種由各種需要導引的分類機制，希望能創造出更高的效率。

感謝現代科技，讓我們能更輕鬆地用更少資源做出更多東西，但，人們的工作時間卻節節提高，這也是因為在恐懼帶動之下不得不然的結果嗎？比方說，人們是不是認為如果我沒有在工作，那自己就會落後了。

還是說，人們渴望創造出自己的認同感，而在職場環境下會比居家生活更能完整塑造出認同感，所以導致了我們看到的局面？

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》) 是不是因為我們想要的東西從來沒有得到滿足？我們無窮無盡追尋更多、更大、更好，讓我們和經濟體之間變成一種卑躬屈膝的關係？還是說，這只是我們忘記了或是從未體會到經濟體本來就不應該占據我們所有時間？

如果說這是一套用來配置時間、資本、貨物、服務、人力資源、智慧資本等等資源的系統，也許我們實際上做的是把人力資本配給經濟體，而這也正是領導問題中的其中一環。

工作的重點，是要讓我們有時間、有空間去做拿不到錢但會為我們帶來歡愉、快樂、樂趣、笑容、娛樂的事，這些領不到錢的事甚至能讓我們養成紀律與技能。

當我們的人生能享有樂趣和休息，而不光只有工作和效率，兩者間能達成更佳的平衡時，我們在工作上也確實能發揮到最好。

與其把寶貴的空閒時間拿去打造個人品牌與營造曝光率，拿去玩耍說不定還更有效率。玩樂時我們可以培養出有創意的想像力，並以出乎意料的新方式和這個世界互動，這不是浪費時間，反而是以更強的力道刺激思考過程。

溫斯頓．邱吉爾(Winston Churchill)寫過一本小書《用繪畫消磨時間》(Painting as a Pastime)，他在書中就說到大腦需要休息也需要刺激。

如果你在工作上就要閱讀，比方說內閣首相，那麼，休閒時閱讀不會帶來好處。以邱吉爾為例，他是把繪畫當成消遣，也養成了砌磚的嗜好，這讓他的心思在休息時強化了他的觀察技能。考量到他的時間很緊，這對他來說是很有效率的作法。這個例子應能讓我們去問一問和效率有關的問題。

（本文出自《一流管理者的圓心領導學》作者： Chris Lewis, Pippa Malmgren 譯者：吳書榆)