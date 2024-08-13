市場震盪不驚慌 投資心法要抱牢

「多頭市場在悲觀情緒中誕生，在疑慮中成長，在樂觀中壯大，在狂喜中死亡」，這是全球投資大師坦伯頓爵士數十年來觀察並實際參與市場循環的心得，也從中獲得「趁別人垂頭喪氣賣出時買進，趁別人貪得無厭大買時賣出」的投資圭臬。近期金融市場上沖下洗震盪頻繁，投資人一時不知所措，其實只要做到「定期定額」、「長期投資」加上「資產配置」的基本功，不管多空環境都能安定心神、提高投資效益。

金融市場產業、標的類型多元，要齊漲齊跌並不容易發生，因此即使是最近一波市場迅速拉回修正，仍不乏奮力抗跌甚至逆漲的標的，此外現階段賣壓沉重的類股也不代表就此一蹶不振，具潛力和中長期展望可期的族群，回檔反而是加碼承接的好時機。

若是自覺缺乏勇氣逢低加碼，持續定期定額分批買進也能發揮攤低成本的效果，協助投資人等待多頭來臨。以美股為例，A君和B君各自從2022年初高檔、2022年11月股市觸底時進場定期定額，至2023年底，前者反而略優於後者，富蘭克林投顧分析，逆轉勝的原因在於，儘管A君定期定額落在市場高點，但後續股市下跌期間的每次投資讓平均單位成本慢慢降低，到2023年底的累積報酬率來到近16%；再看B君雖精準在市場波段底部開始進場，然而市場回神逐步上揚，也慢慢墊高平均單位成本，最終以14.73%的成果略遜於A君。

資料來源︰彭博資訊，原幣計價含股利自2022/01/01~2023/12/31，以S&P 500指數為準。高點單筆投資50萬，定期定額假設每月扣款一次於每月1日扣款，為方便計算，遇例假日以前一營業日價格計算，圖示各月份報酬率以月底計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

就美股而言，持續定期定額投資雖然中途可能因股市波段下跌導致報酬率滑落，但股市最終仍收復失土並再創新高，自然能裨益投資報酬表現，綜合觀察各主要市場表現，其實不只美股，多數長期皆是呈現向上趨勢，定期定額、長期投資的策略一樣受用。

此外，「雞蛋不要放在同一個籃子」，投資理財也要重視風險控制，過於集中持有單一類型資產，勢必面臨易漲易跌的局面，適度分散不只能平衡風險，也相對可掌握不同產業輪動表現的機會，建議同時持有兩檔以上的基金，打造可攻可守的資產配置。

富蘭克林投顧建議，有股有債的基金配置是基本款，兩者比重則是依年輕、風險承受度加以調節，積極者用科技或生技等產業型基金當核心搭配複合債券型基金；追求穩健者則是把核心用美股或全球氣候變遷股票基金取代，搭配股債兼備的穩定月收益平衡型基金；保禦至上，自然是平衡型與債券型基金為主調。

當然，上路多年的機器人理財也值得投資人加以運用，由智能理財協助理性應對多空考驗。例如富蘭克林「國民理財機器人」的智能投資服務，透過大數據演算法打造出最符合個人需求的投資組合，全天候監測及過程中定期與不定期再平衡，為投資人調整資產佈局內容以因應市場快速變化。

富蘭克林投顧提醒投資人，股市永遠存在不確定性，像2019年底疫情發生後引發全球股災，然而救市措施多管齊下，市場火速在2020年即回漲並創新高，與其心情或決策跟著市場起伏不定，不如掌握簡單投資心法，並在一開始就選對好基金，不需要因為過程中的動盪波折而沮喪甚至放棄理財。