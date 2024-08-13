窮人才捨不得花錢？財經博士揭盲點「浪費跟花費不同」：花對錢就是賺錢

因常出國旅行會經過各國不同的機埸免稅店，每次看到有人花20-30萬買昂貴的奢侈品時，總會想著如果把錢買ETF上，比如00929或00934時，可能每月可以多領3000-4000元配息。

我喜歡花掉的錢都可以賺回更多的概念，在花錢時思考這筆錢是否能創造更多財富或未來。

一般花錢的方式會有二種類別，一種是單純的消費或浪費，比如買名牌包；另一種是投資財富或投資未來，學會花錢跟學會賺錢其實是同一件事情，而富人就是會聰明的越花越有錢。

為什麼越花錢的人越有錢，越捨不得花錢的人卻越窮？

想跟有錢人一樣越花越有錢，要把花錢項目重新定義成投資項目，在花每一塊錢的時候在心中自問：「這筆錢會幫我賺回更多錢回來？」

因為當你學會花錢的本領，你應該就不太會缺錢了，因為你值錢，你的錢會幫你賺錢，整個財富雪球就能越滾越大。

學會花錢在投資未來、花錢在投資財富上，不論是投資股票、ETF、房地產、黃金、債券，只要是能帶來錢，都是應該花錢去買的好資產。

花錢在讓自己更值錢的項目上，花在任何能「未來變更增值」的學習上面，都能讓自己未來更有競爭力。

花錢在投資自己，讓自己賺錢的能力大大向上提升。

不去做無意義的衝動型消費或浪費，努力選擇培養創造力跟賺錢能力，這是成為有錢人的重要一大步。

◎本文內容已獲Dr.Selena（楊倩琳博士）授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。