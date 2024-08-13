月薪3萬5技術員如何預算分配？她列1個月支出討教 伙食費引熱議

小資族常煩惱薪水不夠用，但理財方式百百種，即便薪水低，一樣要善用分配比例原則，才能存下工作的辛苦錢。一位月薪35K的技術員就分享了她的薪水分配預算，詳細清單一出，立即引發不少網友們熱議。

原po在Dcard理財板以「薪水分配」為題發文，並表示自身為做二休二、月薪約為3萬5千元的技術員，偶爾還會接外送，賺出國的旅費。她列出了一個月的薪水分配清單問大家這樣的方式是否合宜。

以下是她的一個月支出花費：

伙食4000 租屋7000 電費500 機車油錢+保養1000 娛樂4000 手機費600 儲蓄險5500 醫療意外險5000 看診500 勞健保1600 捐款100 活存5000

文章一出，有人留言讚嘆「規畫得很細耶，不過妳伙食是怎麼控制4000的呀，現在一份早餐一個便當都那麼貴」，原po則回「現在學習早餐只喝流質不吃食物，剛好可以減肥，公司便當一餐45，然後休假附近有便宜的自助餐廳，但我休假跟朋友去聚餐的費用算在娛樂費裡面」。

「保險總共佔快1/3會不會太多啊，儲蓄險個人覺得利率很不划算，唯一好處就無腦」、「伙食只有4000很不錯，不過以娛樂來說我認為可再降低一些」，原po也透露買儲蓄險目的是為了「養老」。

然而也有人建議「銀行跟儲蓄險都拿去投資獲利比較高」、「薪水五萬以下沒必要投資吧，想辦法讓薪水再多一點比較重要，再來投資」、「二休二假差不多15天，可規畫多7天拿來學習其他專長」、「保單的部分5500也是建議健檢一下」，另也有人猜測原po應該是在台積電上班。