手握7戶頭正常嗎？出社會3年小資女疑惑發問 「戶頭魔人」指點迷津

不少人從學校畢業後，從學生身分轉換至職場新鮮人，銀行戶頭也跟著不知不覺越來越多了。一名網友就在Dcard論壇上以「大家手上都有幾個戶頭？」為題發文，並好奇其他人總共有幾個戶頭。

該名網友表示，她出社會也才三年，手上戶頭就越開越多，數數赫然發現竟然有7個，她問大家「一個人有7個戶頭是正常的嗎？」她表示，這7個戶頭當中，手上總共有5個使用中的帳戶，另2個為閒置帳戶，「不知道會不會太多？」

她舉例自己戶頭的安排和使用方式如下：

貼文一出，底下有人留言認為這樣的戶頭數量其實還好，「都有人直接高利息的每間存滿開一堆賺利息錢了，1x個都看過聽過」、「7個還好吧，閒置的感覺可以不用算進去欸，就只是放著搞不好哪天又會用到而已」。

「不會，我手上有14個，哪家給的利率高我就開哪個，看到妳這篇我要來開凱基了，等等就會變15個」，原po則回應「好好笑，我以後也會變那麼多個嗎，不過感覺會很難管理？」

「相信我，等年紀越大妳會越開越多的，每個月看利息入帳就是開心」，原po則回「不用等以後，我現在就看到凱基利息入帳就很開心了」；還有人指出自己也有10幾個，「我備用金都往高利帳戶放，妥妥拿利息」、「我現在也都開數位帳戶了，方便很多利息錢也多」。

但也有人不以為然說「完全不會為了高利去開戶，有閒錢丟股市或是買預售置產，靠利息真的有限」。