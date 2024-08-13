手握7戶頭正常嗎？出社會3年小資女疑惑發問 「戶頭魔人」指點迷津
不少人從學校畢業後，從學生身分轉換至職場新鮮人，銀行戶頭也跟著不知不覺越來越多了。一名網友就在Dcard論壇上以「大家手上都有幾個戶頭？」為題發文，並好奇其他人總共有幾個戶頭。
該名網友表示，她出社會也才三年，手上戶頭就越開越多，數數赫然發現竟然有7個，她問大家「一個人有7個戶頭是正常的嗎？」她表示，這7個戶頭當中，手上總共有5個使用中的帳戶，另2個為閒置帳戶，「不知道會不會太多？」
她舉例自己戶頭的安排和使用方式如下：
薪轉：台新richart、合庫、新光
去年六月因為工作開戶的，當時新戶3.2%利率還不錯，舊戶直降0.75%，所以每月領薪水後都直接轉出。
之前也因為工作開了合庫跟新光的戶頭，那時候不知道數位帳戶利率比較高，都是開實體的，結果好失望，現在就是個空帳戶。
儲蓄：凱基karry
新戶5萬內利率3.405%，放好放三個月可以賺到$425的利息費，而且100萬內還有個1.325%，比一些傳統銀行高多了，跨轉有30次也比其他間划算。
投資：凱基證券
因為開了數位帳戶綁證券交割會有很多優惠（存款利率高、台股下單28折），就順道開了，下單就直接從戶頭扣就好，方便度給100分。
緊急預備金：郵局
小時候家人幫開的帳戶，因為絕對不會動到所以拿來放緊急預備金，甚至到現在都只有用實體存摺。
其他用途：國泰、富邦
用來刷信用卡付款的，兩個帳戶都只有每個月從薪轉戶頭轉少量的錢過來，夠扣就行。
貼文一出，底下有人留言認為這樣的戶頭數量其實還好，「都有人直接高利息的每間存滿開一堆賺利息錢了，1x個都看過聽過」、「7個還好吧，閒置的感覺可以不用算進去欸，就只是放著搞不好哪天又會用到而已」。
「不會，我手上有14個，哪家給的利率高我就開哪個，看到妳這篇我要來開凱基了，等等就會變15個」，原po則回應「好好笑，我以後也會變那麼多個嗎，不過感覺會很難管理？」
「相信我，等年紀越大妳會越開越多的，每個月看利息入帳就是開心」，原po則回「不用等以後，我現在就看到凱基利息入帳就很開心了」；還有人指出自己也有10幾個，「我備用金都往高利帳戶放，妥妥拿利息」、「我現在也都開數位帳戶了，方便很多利息錢也多」。
但也有人不以為然說「完全不會為了高利去開戶，有閒錢丟股市或是買預售置產，靠利息真的有限」。
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