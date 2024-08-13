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醫療險加3類保費暴增！他哀號年繳13萬 網揭業務「數字」話術

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友上網發文求助，擔憂自己年繳保費13萬元花太多錢。 示意圖／ingimage
一名網友上網發文求助，擔憂自己年繳保費13萬元花太多錢。 示意圖／ingimage

年輕人薪資有限，對危機意識及風險管理的想法成熟度也不夠，該如何先求有再求好，花最少的錢買到「CP值」最高的保障是許多人要面對的選擇題。

一名網友在網路論壇Dcard上以「保費一年13萬會不會太多」為題發文，感嘆自己一年花在保費上的錢好像暴增太多了，希望大家給他建議。

發文的網友指出，原本只有醫療險一年37884元，最近加了失能險、防癌險、實支實付，暴增到一年13萬，他自己也認為保費真的有需要到繳這麼多嗎，「有沒有保險相關的給個想法一下？」

底下留言引起不少討論，有人分析「如果保費太沉重的話，可能要檢視保單，因為有些費用可能被昂貴的終身醫療吃掉了」、「看你有沒有需求啊，有些職業薪水高，失能無法工作就會損失很大筆錢，就需要保高一點」，原po也回應「有需求，只是想說這樣是合理的嗎，還是說可以不必這樣貴？」

還有人直言繳太多浪費錢，「保費最多占年收入10%是原則啊，繳太多不就喪失避險的精神了？沒辦法控制在這數字以下的保險業務都別把專業什麼的掛嘴邊」。

「一般而言是會覺得太多了，你這比我全家總保費都還高」、「我一年大約3萬4，符合我需求，也有針對我收入去評估，如果要我再買多一些，我收入無法支出，壓縮我其他開銷，這樣是不對的」、「終身險買太多被業務話術只會造成負擔不如把保費省起來投資，把效益最大化」。

不過也有人覺得原po一年13萬的保費很合理，「是我就會覺得還好，我一年保費26萬，保險都是客製化，跟你的業務討論比較重要！」

保費 實支實付 醫療險

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