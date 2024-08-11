少花錢在這6種東西上 每年狂省15萬元！

摘要 通膨讓物價高漲，如何聰明省錢，又維持既有的生活品質？《富比世》和理財網站盤點6大非必要花費。

隨著生活成本不斷增加，「省錢」成了大家都有的共識；只是如何能維持計有的生活品質，還能聰明省錢？

聽起來好像很難，但其實仔細審視你的生活開銷，通常能發現，日常生活中有許多花費是可以省下來的。

美國財經雜誌《富比世》與個人理財網站GOBankingRates分別列出了，生活中6種常見的不必要花費。

只要你能夠改變消費習慣，在這幾種常見的生活開銷上省下一點錢，每月就能省下數百美元，每年最多可以省下高達5000多美元（約新台幣16萬元）！

1. 改買自有品牌

■ 每年預估可省：600美元（約合新台幣1萬9000元）

許多人都有品牌迷思，以為大廠牌的食品雜貨或健康保健用品一定是最好的，但其實開架產品或商家自有品牌（Store-brand）的品質，並不一定輸給這些大品牌。

金融消費專家譚雅·彼得森（Tanya Peterson）指出，「商家自有品牌的價格，通常會比知名品牌便宜10%。」食品雜貨或美妝保健用品的生產線，經常是來自同一條，只是包裝不同。

假設一個美國家庭每月花500美元在大牌商品，只要改選購這些商家自有品牌，每個月就能省下50美元。《華爾街日報》也舉出一個在食品雜貨上省錢的好方法，例如，揪家人、朋友和鄰居一起在好市多會員店大批採購，再攤分總花費。

2. 退掉健身房會員

■ 每年預估可省：350至600美元不等（約合新台幣1萬2千至2萬元之間）

大多數人加入健身房會員後，才發現自己根本用不太到，彼得森表示，疫情期間有很多美國人發現，比起在室內健身訓練，他們更喜歡在天氣好的時後外出運動——或者在家裡邊追劇邊運動，或是搭配遊戲主機鍛鍊，像是近幾年很夯的Switch運動遊戲，就備受大家喜愛。

理財網站指出，民眾往往高估了自己上健身房的頻率，有時候工作一忙碌起來，就忘記要上健身房，當你發現自己的使用健身房會員的次數不高時，可以評估自身需求，考慮要不要解約退掉會員，改去公立運動中心，或是家附近的公園河堤運動。

台灣的連鎖健身房會員月費，大約落在新台幣1千5百至2千5百元之間，年費通常會有折扣，約在新台幣1萬2千至2萬元之間。

3. 只用低階的手機資費方案

■ 每年預估可省540美元（約合新台幣1萬7千元）

省錢專家沃羅奇（Andrea Woroch）建議大家，平常觀察一下手機的數據使用量，因為手機資費其實有很多可以省錢的空間，一般美國家庭的網路用量不高，因此可以考慮改用較低階的資費方案。

以台灣為例，很多人會在換新手機時，掉入高資費的陷阱，而且現在網路覆蓋率高，打電話、傳簡訊的需求都變少了，其實換算下來的換新機月租優惠方案，不一定比較划算；建議可以不要綁約，單買空機來省下更多錢。

4. 退訂串流媒體服務

■ 每年預估可以省下：114美元（約合新台幣3千多元）

美國家庭平均每個月在視訊串流體育和娛樂上花費114美元。沃羅奇表示，退訂Netflix、Hulu、HBO Max等串流平台的服務，不代表完全犧牲追劇、收看節目的娛樂。

你可以評估自己的使用習慣，或是考慮從一些網路平台找到免費的串流媒體服務，另一個選擇是當地的圖書館。沃羅奇說，有些圖書館會提供DVD租借服務，還有音樂CD、電影、遊戲…和書籍。

5. 屋頂隔熱工程

■ 每年預估可省：420美元（約合新台幣1萬3千多元）

很少人會想到要做屋頂隔熱，但屋頂做隔熱，不僅可以降低室內空間的溫度，還能連帶減少空調的耗能；尤其是對於靠近頂樓的住戶，夏天屋頂日曬一整天，到了夜間就要狂開冷氣來降溫，每月下來累積的電費相當可觀。

金融消費專家彼得森表示，針對每1,000平方英尺（約等於28坪）的屋頂或閣樓進行隔熱處理，每年可以省下420美元的冷氣費。

6. 少叫外送餐點

■ 每年預估可省：3000美元（約合新台幣9萬8000元）

最後一個最能省錢的就是：減少叫外送的頻率。

彼得森說，外送餐點通常一不小心就讓一個美國家庭，每週多花60美元或更多； 如果你是自己在家煮，每週就能省下這60美元。

彼得森表示：「把外送餐點省下來，一年內你可以省到3,000多美元」，她補充說：「每週叫外送的金額控制在20美元以下，一年內就可以省下超過1,000美元。」

自己煮可以省下大錢，還能讓家庭成員吃得更健康；而且這樣一來，積少成多，每年下來的省錢效果相當可觀。

資料來源：GoBankingRates、Forbes

《原文少花錢在這6種東西上，每年狂省15萬元！》

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