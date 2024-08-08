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離職理由要怎說「不爽做了」不行嗎？ 過來人：台灣很小之後去哪一定會被知道

聯合新聞網／ 王木木
離職示意圖／Ingimage。
離職示意圖／Ingimage。

離職理由要說什麼比較好？

產業圈子那麼小，我可以老實說「老娘就是不爽做了」嗎？跳槽到其他公司，會不會被知道？能不能講？

如果你跳去更好更大的公司，沒什麼好藏著掖著，大家一定會祝福你；

如果你不想說，離職者其實是有權不說的。

你可以直說「不方便透露」，對方就知道你不想講，其效力和「生涯規劃」差不多。

不過，台灣就這麼小，網路這麼發達，你之後去了哪裡，一定都會被知道，這點離職者一定要有心理準備。

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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