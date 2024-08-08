《「我是有錢人」迷思746》買了就忘！他5張台積電放25年都沒賣 專家曝獲利「下車關鍵時間」

台股近來大震盪

近一個星期，台股受到美國經濟放緩、日本央行升息，帶動日圓升息，以及AI科技產業疑慮等干擾，曾連著兩天創下史上最大跌幅（大跌1807.21點）。但戲劇性的是：全球股市大幅動盪之後，又「奇蹟」式地大幅彈升。以台股為例，又立刻創下單日大漲794.26點的紀錄。

台股創下最大跌幅的那一天，正好是我國羽球雙人搭檔—「麟洋配」，奪得奧運金牌的隔天（台北時間）早上。當全體國人，正沉浸在分享麟洋配的喜悅之中時，又同時經歷台股大跌的慌亂。

這一段時間的四年一度、夏季奧運會舉辦的日子。許多國人就算第二天要上班，也都是守在電視機前，觀看代表台灣參賽國手的現場比賽。國手贏了，全體國人歡聲雷動；就算輸了，國人也不吝於給與掌聲與鼓勵。

然而，對於許多參賽者而言，四年一次的比賽盛事，就是他們此生運動生涯的終極目標。而每日的辛苦練習，全都是為了達到這個目標，而不斷重複進行著。

儘管沒有努力，根本不可能得獎，但是，努力之後，是否就一定會奪得獎牌，也還要看運氣。特別是對運動員來說，比賽時的身體狀況，絕對是比賽當時獲勝的關鍵性因素。

台語有句俗諺是「戲棚跤徛久就是你的」，意思是：「如果做事能有耐性、持之以恆，最終必能成功」。所以，以參與奧運運動員為例：唯有持續不斷地努力練習，並且小心不讓自己在賽前受傷；或是，即使受傷，也能讓身體快速療癒，讓影響比賽的變數降當最低，才有可能獲得成功。

買台積電放25年沒賣

回到投資理財的世界裡，以上的原則也同樣適用。上上個星期，筆者跟幾位前《商業周刊》的同事聚餐。席中一位朋友轉述道：一位現在是某網路媒體總編輯的前同事說，他那時有問另一位跟筆者，一起跑股市與投資理財的記者「可以買哪支股票」？結果我們兩人，都推薦他買台積電。

結果，那位跑政治的前同事，還真的非常「聽話」，立馬就買了5張台積電的股票（當時每張是50元）。然後，最重要的是：約25年以來，他一張股票都沒賣，一直放到現在。先不算台積電，曾在7月11日，登上每股1080的最高價。儘管在8月5日，台積電以「領跌大盤」之姿，股價一度跌破900元的關卡。但隨後的領漲之下，股價又站回900元。

獲利重點：何時該下車？

筆者會提這則陳年往事，並不是要誇講自己的「選股」，有多麼神武英明？因為，筆者那時雖然也有買，但早就「下車（賣出股票）」，並轉買其他股票了。而筆者想跟讀者分享的是：投資能否獲利的最大重點，通常都不是在「何時上車」，而是在「何時下車」？

為什麼這麼說？因為就像以上筆者所舉的例子，雖然知道50元的台積電可以買，但是，筆者根本買了沒多久，就換股操作了。而在「頻繁轉換」、股票「漲漲跌跌」之下，個人根本沒有因此獲得大利。

又例如筆者那位前同事，之所以可以賺到每張800多元的價差，也是因為「他堅持不賣」的標的叫「台積電」，而不是其他，現在已經變成「壁紙」的標的（請見證交所「歷年終止上市公司」網站）。

也就是說，筆者還滿慶幸自己，當初推薦他的標的，並不是其他股票；且這位前同事，也真的是「買了之後就忘了，並一直擺到現在」，他也才能享受到最大一段的股票投資價差收益。

正因為投資獲利與否的重點，與「何時賣」非常相關。那麼，投資標的的選擇，就顯得格外重要。只不過，這世上又有哪一個人，能夠神準預測到某支飆股呢？

就以台積電為例，當其在7月初，站穩「千元」股價之後沒多久，有媒體報導彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪川普，談及台灣議題時，川普直言「台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢」的新聞之後，股價就開始多次重挫。

然後就有媒體報導，一位男學生在Dcard上發文表示：自己把打工錢跟學費All In買股票，只要股市有下跌就是「洗籌碼」，結果才短短2週就把錢賠光，還倒賠將近本金的20%，讓他著急尋問「快開學了，該如何是好」？

事實上，由於今年台股持續大漲，一度超過2萬4000多點（同樣是台積電漲至此波高點的7月11日），也讓非常多年輕人「勇於開戶投資」。儘管從證交所的資料顯示，20~30歲年輕開戶數佔比，仍是最小的一群，但是，隨著台股日趨火熱，30歲開戶淨增人數，卻超過了總新增人數的一半以上。

其中，20~30歲以下6月淨增2.51萬戶最多，其次為31~40歲的1.41萬戶，0~19歲增加1.17萬戶排名第三，合計30歲以下世代單月增加3.86萬戶，就佔單月新增人數的57%。

且對比證交所5年前的數據，30歲以下年輕人的開戶數比例僅個位數，如今的佔比，卻已攀升到近12.2%。

慎選定期定額標的

以上提了這麼多不同的新聞，筆者實際想要表達的是：長期投資股票，的確可以為年輕人累積驚人的財富。然而，如果投資人自認，沒有那種齊天鴻福，就請千萬不要做那種「一張不賣，奇蹟自來」的春秋大夢。因為，有些股票就算不會「等到下市，變成壁紙」，也有可能股價大幅縮水。

有些年輕投資人或許會說：「反正我什麼沒有，就是時間特多。只要每天不停關注所買標的，就不用擔心股票會『下市』或『大幅縮水』」。但投資的真實世界往往是：不是賣的太早（像筆者一樣），就是賣的太晚。特別是投資人都會有「沉默成本」的迷思，只要是賠錢的標的，就會一直捨不得賣。最後，在「溫水煮青蛙」的效應之下，股價就永遠等不到回頭的那一天。

所以，筆者非常鼓勵年輕人，透過定期定額的方式，提早開始投資。因為設定定期定額投資的好處便是：既然眼不見，心就不會煩，就會按照既定的規律持續投資。

只不過，定期定額投資的標的選擇，卻是非常重要。例如筆者，就完全不建議年輕人投資「單一個股」，就算是「定期定額存零股」也不適宜。理由非常簡單：因為年輕人錢少，頂多就只能「投資單一標的」。因為，「重押在單一標的的風險」實在太高。

而且，就算是投資相當分散的基金或ETF，也並不是每一檔，都適合「定期定額長期投資」。舉例來說，「單一國家」、「單一產業或概念」的基金或ETF，其實都有「產業或概念褪流行」的問題。

特別以筆者，向來不太推薦的高股息ETF為例，也會比單一產業的基金或ETF要好。其理由便在於：高股息標的，並不特別規定要重押在某一專門產業。

因為一旦產業褪流行，長期投資之下，既有可能「無法增加財富」，更有可能讓自己的財富「越存越少」。就像筆者開頭所舉的奧運國手及前同事為例。透過投資以累積財富之道並無它，只有在努力的過程中，儘量避免讓自己受到重創，並且持續漸進地積累自身的實力。最後，才會是「戲棚跤徛久就是你的」。