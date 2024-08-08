愛流連夜店的頂尖分析師欲離職…財務長開雙倍薪、執行長從紐約總公司打電話慰留

平日的工作要「多走一哩路」

「你自己的工作有『多走一哩路』嗎？」這是我在多家專業集團（顧問業、金融機構）進行考核的時候一定會問的一句話。

所謂的「多一哩路」（extra mile），是許多家跨國專業集團評定考績時經常會使用的用語。也就是要評定「有沒有比一般人多一點努力」、「是不是非常努力想要超越自己的極限」的心態。

投資業界的前輩磯野先生（化名，四十歲），不論是前職或現職，都以頂尖分析師之姿活躍於職場。磯野先生要離開上一家公司的時候，當時的財務長奉上雙倍薪資，拚命的想把他留下來。

（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》) 被競爭對手進行挖角面試時，現在公司的執行長甚至還特地從紐約總公司打電話來慰留，是公司非常重視的人才。私底下最愛流連於香港、新加坡、赤坂夜店的磯野先生，為什麼總是能坐穩分析師的第一把交椅？

我詢問磯野先生有什麼祕訣，他說：「我是工作和休閒完全切換，工作上絲毫不妥協。」他還說：「因為我比其他人『多走一哩路』」。不只是磯野先生「多走一哩路」，如同文章開頭所述，這是很多跨國專業集團的價值觀。

我前一家公司的考核項目中有一項是：「你有為『多走一哩路』付出努力嗎？」其他的公司也都有「是否有超越臨界點」、「超越自我極限」的項目。

「多一微米」的努力正是伯仲之間的勝出關鍵

在每天的工作中，有沒有「多走一哩路」，是日進斗金、到處都很搶手的超級分析師，與薪資微薄、人手不足的時候雇用，景氣不好就被裁員的普通分析師的分界線。

就像一百公尺短跑成績九秒五，和十秒的人，年收入差距高達三位數以上。當大家勢均力敵的時候，只要比競爭對手多努力一點點，就會出現天壤之別的成果。

以磯野先生的狀況來說，如果有印尼銀行的投資案，不只是雅加達等大都市，連鄉下地方的分行他都會去探訪。他會跟在櫃台排隊的大嬸們聊天「為什麼把錢存在這家銀行，而不是其他銀行呢？」他所做的調查，是其他人不會做的程度。

那些窩在有冷氣的會議室裡，呆呆看著簡報投影片的競爭對手分析師當然完全沒有勝算。回想一下自己平常的工作情形，你是不是有「多走一哩路」到別人無法到達的地方？

即使無法「多走一哩路」，那「多走一微米」也好，一定要隨時捫心自問是否有做出超乎期待的成果。平常的工作做超乎期待的努力，即使只有一點點也好，這才是嚴酷競爭下勝負的關鍵。

（本文出自《世界一流菁英的77個最強工作法》作者：金武貴 譯者：張佳雯)