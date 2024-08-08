不被時代淘汰 善用主動思考突破職場障礙

自己思考該做什麼事情

「要做什麼對公司比較好，去思考並提案不也是武貴你的工作嗎？」在還是新手的時候，我詢問公司每一位主管對我的工作有何期待，他們如此回答：「希望武貴將個人網絡擴張到生意上。」「把以往投資企業的典範實務導入公司。」

也有主管會具體且詳細的指出希望我做的事，但讓我印象最深刻的還是文章開頭社長的那一段話：「要做什麼對公司比較好，去思考並提案不也是武貴你的工作嗎？」

（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》) 原來如此，如果工作的目標是由上司訂立，就稱不上是自己握有工作的主導權。這種被動的心態，自己無法找到有趣的工作，當然也做不出好工作。

「不是自己主動去做的工作不會做得好」是工作的大原則。如果不是自己覺得有趣而主動全力投入，也不會有好的成果。

被動的心態會限縮自己的強項和工作的範疇

如果所有工作都是由上司指定，那麼自己的差異化要素將變得極少。在老是被交辦不擅長的工作搞到意志消沉之前，要找到自己的強項，創造出有趣並且能夠從中學習的工作。

如果不能自主性的工作，那麼即使把工作做好，功勞大部分也是由交辦你工作的上司拿走。不管你有多勤奮，工作做得有多出色，只要主管說「那件事是我交代他做的」，功勞就是算在主管頭上。

「在公司你該做什麼才最有貢獻？要做什麼工作才能發揮自己的長才，在享受工作的同時做出最大的貢獻？」「你自己有幾次主動成為業務和專案的起點？」不去思考這些問題，只是照著指示做事，就永遠都會是二流的人。

不擅長、沒興趣的工作，即使努力做到好，成果也不會讓人驚豔。主動找出自己感興趣、能發揮長才，並且對公司和客戶都有好處的工作非常重要。「自己主動開始的工作才會產生責任感」，這也是工作能堅持到最後的原動力。

當然別忘了，先盡到自己的義務，把眼前該做的事情完成，才有資格談自主性的工作。

主管交代開會的資料下個星期五要交，卻沒有準備，因此被主管責罵：「你在做什麼！」還辯解：「我在思考要做什麼，對公司來說才是戰略性的重要事項。」這種態度就是把工作的順序本末倒置了。

必須先完成自己的義務，再來思考有趣的工作。

（本文出自《世界一流菁英的77個最強工作法》作者：金武貴 譯者：張佳雯)