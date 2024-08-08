承接首爾東大門高級飯店 新加坡飯店王曾訓斥他「到底要學到什麼時候？」

我有一個朋友想要從事飯店生意，就進入知名的洛桑飯店管理學院就讀。

他在半島酒店、希爾頓飯店實習，在INSEAD念MBA的時候，有機會和知名的新加坡飯店經營者晤談。

飯店王說的一句：「你到底要學到什麼時候？」對他有如當頭棒喝。當下他才發現，不能光是一直念書而已，只有學習、沒有行動也是枉然。

（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》) 之後他就利用在商學院所學以及人脈，實際付諸行動。

他的構想是讓韓國的不動產業主，將大樓委任給他新開的飯店管理公司改裝，投資的資金每件都高達數十億日元，提案多達幾十件。

即使一次次被拒絕，但是他不理會周圍嚷著「不可能」的聲浪，只是一心一意的繼續跑業務。

MBA畢業一年後，他承接了首爾東大門絕佳地段的高級飯店。這個小故事給了我們不要藉著學習逃避，要分出勝負，就必須實際行動的啟示，讓我牢記在心。

在教養方面，希望大家能擴大眼界，有廣闊的世界觀。但是關於「自己靠什麼維生」的職業，就不能只是用想的，要用執行力來決勝負。

不能永遠都是以「提升技能」或是「為將來關鍵的那一天做準備」這種冠冕堂皇的理由，一直去參加潛能開發課程。因為「這個課程好有趣」而去學習的人，會被「啟發窮神」附身，一直在追尋啟發，最後無法實現自我。

用企業家精神，讓啟發窮神退散吧！不要只當學習家、評論家、批評家，實際去做一回更重要。

很多人都有相同的點子，差別就在於有沒有執行力（順道一提，獨角獸企業中最具代表性的Uber、Airbnb並不是點子有多新奇，而是比別人先做，在市場上以迅速的執行力而成功）。

（本文出自《世界一流菁英的77個最強工作法》作者：金武貴 譯者：張佳雯)