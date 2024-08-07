你也是被「自我感覺良好」綁架上奇怪的商學院？ 外商高管：追尋啟發的二流人

永遠都在學習卻不行動的二流人

常常花大錢去那些虛有其表的商學院，或是參加自我啟發講座……一些「自我感覺良好」的人，也是會經常學習。不管學的東西是否派得上用場，一心一意的程度甚至到了「提升技能比三餐還重要」。

不少人會參加各種提升技能的課程，舉凡英語、Excel、會計、MBA之類，只要看起來好像能提升自我，都很熱中。

彷彿如果不隨時提升技能就會很焦慮，一直給人一種正在進修的印象。我不得不說，很多人都是一味的提升技能，卻失去目的地的「迷途羔羊」。

例如，他們會被「自我感覺良好」所綁架，去上一些奇怪的商學院（當然也有一些很好的課程）的學分班，即使對於成就自己的工作或人生一點關係也沒有。然後翻閱厚厚的實質選擇權書籍，不論是否對工作或將來的職涯有幫助，反正就是同時多方面進修。

（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》) 但是他們最傷腦筋的共同點，就是永遠都不會將想法付諸行動。

他們喜歡接受刺激，但是感動只有三天就冷掉了，絕對不會實行。更恐怖的是，只有在酒醉的深夜，跟後輩瞎扯淡的時候才說大話：「想要成為有錢人，就要把自己變成『王牌』！」

「工作成功的基本是『乘法』。金融、業務、旅行業，每一百人裡面就有一個，但三種產業相乘，就是百萬分之一的人才！要成為同世代唯一的存在！」

「所謂的領導力，不是有沒有才華，而是有沒有想要學習！」「自我介紹的時候要有『故事』！」只是聽某個知名講師講過，就拿來現學現賣，在深夜的居酒屋迴盪。

自己什麼都不會，只學到點皮毛，離「可以實行的深刻體會」還遠得很。能夠做的只有「在居酒屋跟人生經驗尚淺的後輩說教」，當冒牌的評論家。

結果各個層面都只能評論表面，成為什麼都實行不了的二流人。

把學習當藉口，一直在追尋啟發的二流人

我很想從這種二流人的背後緊緊抱住，跟他們說不可以一直處於只有「自我啟發」的狀態。

到了三十多歲的年紀，應該要有更寬廣的視野，在混沌中摸索出自己能夠勝出的方向。一定要冒險推開門，邁出步伐。經常把學習當成工作，這種人應該要試著問自己：「我到底要學到什麼時候？」

（本文出自《世界一流菁英的77個最強工作法》作者：金武貴 譯者：張佳雯)