世界一流菁英的77個最強工作法 他邊跑馬拉松邊開會、體格好到可參加奧運

「呼—呼—呼—」在一場電話會議上，聽到非常大聲的呼吸聲。讓人吃驚的是，秦先生（化名，三十三歲）一邊跑馬拉松一邊參加電話會議。

秦先生的體脂肪率為八％，體格好到可以馬上去參加奧林匹克。但是喜歡運動的不是只有秦先生一位。

我在很多國家各種職場都有工作過，大家跑步都很快，跑幾公里都不會累，簡直到了如果有全球商業人士運動競賽，一定會跑贏「牙買加閃電」尤塞恩．波特的地步。

我的前同事也是如此，除了馬拉松、網球這類正規的運動，到鐵人三項、自行車都有涉獵。也有不少人的興趣是極真空手道、太極拳、泰拳、摔跤之類的激烈運動。

（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》) 提到「畢業於好大學、在好公司工作的菁英」，人們可能會想像都是蒼白的御宅族。但是回想我國外的同事，很多都像是隨時可以從美國最大的摔角集團WWE出道的筋肉人。不要以為他們有錢就想恐嚇他們，十之八九都連本帶利被討回來。

他們對運動的熱情，是超越健康和興趣的層次。一流的人做任何事情都是徹底克己。一開始是把運動當興趣，不知不覺就追求達到媲美運動員的水準。

對運動很執著的人，對於所有運動的基礎，也就是步法都很講究。離開首爾大學醫學院自行開業的韓先生（化名，六十歲），每次跟我見面時，都會跟我說夾緊臀部走一直線的功效。手臂要往後伸展，胸部要比腹部突出，才是正確的走路方式。

我熟識的一位東京大學醫學院出身的河合先生（化名，三十五歲），也是忙著到處演說宣導坐著時視線不要往下的正確坐姿。來自最高學府的醫學院，一致認為不論走路或坐著都是重要的大事情。

在這些人面前我都坐立難安，但是很多商業人士卻都非常感興趣，還去上這些醫生關於「走路方式」和「坐姿」的課程。

容我說些題外話，義務教育期間，學校的體育課應該不是只有上特定的合球、籃球，而是要學習能影響一輩子健康的「正確走路方式」、「正確坐姿」，這樣健康壽命應該也會延長吧。

有習慣正確且努力運動的人，工作的績效會比較好。運動是自我紀律、專注力、持續力的展現，也是提高工作效率必要且健康的投資。

大家都在智力上競爭，所以很難有太大的差距，但生理的基礎建設—身體，卻意外的能拉開距離。

（本文出自《世界一流菁英的77個最強工作法》作者：金武貴 譯者：張佳雯)