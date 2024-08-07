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反映出一個人的工作態度 為什麼一流菁英絕對不會做這件事？

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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不守時的人不可能團隊合作

「武貴，你的職涯隨便怎麼樣都無所謂了嗎？」這是在新加坡一場重要會議上，只有我堂而皇之的遲到兩小時，在會議快要結束時才抵達，一位跟我很要好的美裔中國籍同事這樣跟我說。

那天我睜開眼睛，覺得四周分外明亮。

「咦，奇怪了，我應該早上六點起床去香格里拉飯店的……」我看到時鐘不禁慘叫，會議開始已經過了將近兩個小時了。一看手機，同事、主管、祕書，共有十通未接來電，電話響了五分鐘。

這下我的工作完了，不久的將來，可能就要告別曾經輝煌的職涯。在競爭激烈的全球商業世界中，讓人生三振出局最快的方式，就是厚臉皮的遲到、沒有遵守工作交期。

（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》)
（本文摘自《世界一流菁英的77個最強工作法》)
電話會議晚了十五分鐘才開始、沒有在期限內提交文件或回信也是一樣，讓別人等待，會被認為是「輕視對方的時間和約定」。

一流人才首先要做到的，就是絕對不遲到，任何工作不但如期，還要能從容的完成。讓對方等待是浪費他人時間的行為，是缺乏紀律、沒有責任感的表徵。

遲到是商業人士最該引以為恥的事情之一，對此卻沒有一點羞愧之心，是專業人士所不允許的。會不會遲到，將如實反映出一個人的工作態度。提前抵達會議場所的人，做事大致上都是按部就班，能夠嚴守交期。

當別人認定「這個人一定會準時出現」，不只是代表開會會提早十分鐘抵達而已，而是更高的評價—「他對於時間或工作都很精準」。相反的，即使只是遲到一下下，對客戶和公司都會留下「對於時間和工作都拖拖拉拉」的強烈負面印象。遲到是物理性的工作停滯，對於一個人的工作能力會留下致命的壞印象。

不能嚴守交期的人無法團隊合作

經常遲到的人，代表各個方面都沒有責任感。一個人就可以完成的工作，或許可以不用特別在意交期，因為會受到影響的只有自己。

但是團隊工作如果不遵守時間，工作就會出紕漏。

因為一個人遲到或是作業延遲，整個進度就會停擺，也會影響到團隊成員的士氣。

糟糕的是，他們對於團隊成員已經在生氣這件事毫無警覺，更讓人訝異的是，他們也沒有立刻反省，為了挽回名聲而好好做事，反而還希望使用讓時間暫停的大絕招，要求大幅延後交期。沒有盡到自己的職責，還會送出一大堆沒有用的謎樣參考資料。

遵守時間是對他人的尊重，也是團隊合作最低限度的條件。現在就大聲的吼三次：「我不會再遲到！」把「遵守時間」當成座右銘，可以搬到公司附近住等等，方法有很多。

如果是已經住在公司附近卻還會遲到的人，更要有所警覺，難道要直接住進公司嗎？重視他人的時間和重視自己的人生其實互為表裡，生活不夠認真的人不會重視自己的時間，才會沒有注意到他人時間的重要性。

（本文出自《世界一流菁英的77個最強工作法》作者：金武貴 譯者：張佳雯)

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