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進修課跟不上...一旁不起眼中年大姐神救援 作家「高手在民間努力」：普通人要更積極

聯合新聞網／ 菲女狼
無論何時都要找機會充實自己。示意圖／聯合報系資料照
無論何時都要找機會充實自己。示意圖／聯合報系資料照

菲曾做過短暫的數據分析。雖然不太擅長，卻發現其中樂趣。

為了更深入數據分析的領域，近期每周六開始進修Power BI。

課程中跟我坐在同一桌的大姐，身材微胖，外型樸素，一剛開始我沒特別注意她。直到有好幾次課程當中，

身為Power BI小白的菲有聽沒有懂，只好試探性地向坐在旁邊的她求助，沒想到她都能一一為我解惑釋疑。連老師看了她上台分享作業，也頻頻說她是高手在民間。

我問：「妳學習Power BI多久了？」她回答從2018年公司引進使用這套系統，她就開始摸索，也在公司內訓課程中上過課。

「妳都這麼厲害了，為什麼還要來上課？」她說，Power BI有很多功能還沒有摸透。雖然這課程對她來說有一點簡單，不過透過跟老師同學的互動，她還是可以學到一些沒想到或進階的功能。

已經功力深厚的這位同學，還是每個星期六花一整天的時間來學習。而且，課堂中像這樣的同學不只她一個。

這世界上的每個角落、無時無刻，都有已經很厲害的人，仍然勤勤懇懇，力求精益求精。

高手在民間仍不斷練功，想拿到結果的平凡人，是否更該積極動起來？！

◎本文內容已獲菲女狼授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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