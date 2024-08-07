公司影印一堆流程…行政又問東問西快爆炸！ 過來人：但一生氣後果難收拾

生氣時先做三次深呼吸再反應

這是菲自己的故事。

因為負責公司的行銷案，擧凡廣告公司、媒體公司的合作，金額稍微大一點的案子，都需要正式用印。

公司的流程是這樣的，線上流程獲得核可後，負責人再拿著紙本去用印。

每次，菲去管理部門用印時，管理印鑑的行政人員總是問題一堆。

又有一次，行政人員也是問一堆！

「菲，這個英文版影像製作，是幫我們整體翻譯製作？還是在廣告上加英文字幕嗎？」

「英文字幕是我翻譯好，讓他們重新進後期製作，以及輸出檔案。」

「還有那個影音授權費是授權什麼？」「5秒Tag on製作費是什麼東西？」

問、問、問！菲默默翻了好幾個白眼，心裡想各級長官都簽署過了，不快點用印，問一堆問題是要幹嘛！再說，我說這麼多，你是聽得懂嗎？

菲做了三次的深呼吸，正想把心裡的白眼檯面化，明晃晃地表現不耐煩之際，對方開口說：「菲，妳講慢一點，我來不及Key上紀錄。」

原來是公司規定行政人員用印之後，要紀錄相關細節，所以對方也是在做他自己份內工作，並不是故意刁難，或家裡住海邊管很大。

菲那時極為慶幸，做了三次深呼吸，沒有在第一時間發洩情緒，否則就錯怪對方了。

事緩則圓，說的沒錯！

當覺得自己情緒波動過大，或者過於衝動時，做三次深呼吸，不要立即做出反應。

一來也許在這短短的時間可以獲得更多正確判斷的資訊，二來也可讓自己平復心情、恢復理性，做出較明智之舉。

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