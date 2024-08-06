上班族必知觀念！能工作時間有限...盡早累積財務資本：除非有富爸媽

今天來跟大家聊聊人力資本跟財務資本，除非你家財萬貫，不然建議要趁早累積財務資本，老了只單靠年金過活，比較辛苦。

人力資本（Human Capital）：

工作賺到的錢的現值，所有薪水折現到今天的加總。

衡量你未來賺錢的能力，剛出社會時，人力資本最高。

薪水可預期性較高，人的一生有限，退休時人力資本為0，根據勞動部調查，男性平均64.4歲退休、女性60.4歲退休（數據樣本期間2016~2021年）；也就是說大多數人在60歲〜65歲會無薪資收入，可能是能力不符企業需求或是自請退休。

如何提升人力資本？

提升專業能力爭取加薪、跳槽、兼職副業；把自己訓練成市場需要的人才。

財務資本（Financial Capital）：

你擁有的資產價值，像是股票、債券、基金、房地產...等，需要有意識、持續的購買+時間累積。

剛出社會時，財務資本最少，除非爸媽有幫忙存股或贈與資產。

為何要累積財務資本？

可透過擁有財務資本，進而擁有被動收入，像是股利、債息、租金；擁有更多財務資本，可以讓你擁有更自由的人生、有底氣，做自己想做的事。

總資本=人力資本+財務資本

人都會老，人力資本終有一天會變成0。提早累積財務資本是王道，透過財務資本取代人力資本，人生會有更多選擇權跟底氣。