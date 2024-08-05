19歲男欠債7萬未還 在蘆洲被圍毆後繼續押到淡水凌虐致死

法律解析

李永然律師

一個人有時面臨到手頭緊，就需要透過「借貸」，借貸金錢可以向金融機構或親朋好友借貸，但千萬不要與貸放高利貸的「地下錢莊」借錢，這些地下錢莊透過「重利盤剝」的方式貸放高利貸，討債時手段也極為兇狠。媒體也時有報導，債務人於被債過程中遭到不幸後果，現舉以下三個實例說明。

【案例一】向錢莊借貸五萬元未還，遭擄走並打到死

民國112年9月6日自由時報報導，台南市白河區有一名二十七歲的錢姓男子向錢莊借貸新台幣（下同）五萬元約定分期還錢，但錢男拖欠多期未還，被討債集團擄走，並毆打致死，棄屍在嘉義縣「鹿草鄉」一處偏僻產業道路（註1）。

【案例二】欠債7萬元未還，被凌虐致死

民國112年8月25日聯合報報導，該案是新北市十九歲陳姓男子疑欠債七萬元，先在蘆洲區被人圍毆，繼續被押到淡水區某公寓內，凌虐毆打到奄奄一息，送醫急救仍不治死亡（註2）。

【案例三】幫男友擔保向錢莊借錢，與男友分手後遭逼債

民國112年6月23日自由時報報導，有一梁姓女子因其黃姓男友缺資金，梁女找上在地下錢莊工作的高中同學阿源幫忙，阿源協助讓黃男借款十七萬元，但經錢莊剋扣後，實際僅拿十萬一千元（註3）。

（本文摘自《詐騙社會防詐與權益保障手冊》) 地下錢莊阿源要梁女簽十七萬元「商業本票」，為其黃姓男友擔保。之後黃男與梁女二人感情不睦分手，黃男欠地下錢莊的錢也延宕未還。阿源率人到梁女住家潑紅漆、灑冥紙討債，因而觸犯《刑法》恐嚇危害安全罪而被判拘役三十日。

由以上三個案例，原本皆僅是「金錢借貸」的民事債務糾紛，當債權人被拖欠債務時，債權人可以循以下合法途徑解決：

一、先以郵局存證信函或律師函向債務人進行「定期催告」，債務人如仍置之不理，可以採取以下法律手段。

二、向法院聲請發「支付命令」：債權人請求債務人給付金錢，依《民事訴訟法》第508條聲請法院依督促程序發「支付命令」。

三、向法院提起民事訴訟：債權人依《民事訴訟法》第244條向法院提起「給付金錢之訴」。

四、債權人取得「確定支付命令」、「確定民事判決」、「和解筆錄」或「調解筆錄」後，以之為「執行名義」，向管轄法院民事執行處聲請「強制執行」。

債權人如果不循合法途徑，卻用恐嚇危害安全、凌虐他人致死或毆打致死，則會涉及刑事責任，現分述之如下：

一、殺人罪：《刑法》第271條第1項規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。 二、傷害致死罪：《刑法》第277條第2項規定，傷害人之身體或健康，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。 三、恐嚇罪：《刑法》第305條規定，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

由以上說明可知，在民主法治社會，人人均應守法，不得對他人的生命、身體、健康進行危害，就佛法而言，殺害他人是造「殺業」也是非常嚴重的惡業，且未來仍將有「因果報應」，故奉勸民眾索討債務必循合法手段，切勿用恐嚇、凌虐或毆打債務人。

註1：蔡宗勳撰：〈警局旁囂張擄人 催討5萬打到死〉乙文，載民國112年9月6日自由時報A13版。

註2：林昭彰、蕭雅娟合撰：〈疑欠債7萬 19歲男被凌虐致死〉乙文，載民國112年8月25日聯合報A14版。

註3：王俊忠撰：〈情濃時幫擔保 分手遭男友與錢莊聯手逼債〉乙文，載自民國112年6月23日自由時報A10版。

（本文摘自李永然著《詐騙社會防詐與權益保障手冊》)