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6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

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6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

聯合新聞網／ 綜合報導
高通膨時代，小資族存錢越來越難。示意圖／ingimage
高通膨時代，小資族存錢越來越難。示意圖／ingimage

有網友分享，自己看到美國財經雜誌《富比世》和GOBankingRates列出幾個省錢妙招，照著做之後可年省15萬元，雖然有些點滿難實現，但確實有實用之處。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

該名網友在Dcard發文表示，最近「窮得跟鬼一樣」，感覺明明很認真工作，也沒有什麼太誇張的開銷，卻存不到什麼錢，原來魔鬼就藏在細節裡。他表示，自己透過外媒找到了省錢撇步，包括：

一、改買自有品牌，每年預估可省1萬9千元。原PO表示，其實很多人都會認為大廠牌的食品雜貨或保健用品一定比較好，但一些開架或自有品牌，品質不一定輸，只要慎選產品的話，可以省下不少錢，「我個人的話是都去好市多那種量販店買，再跟家人、同事和朋友分」。

二、退掉健身房會員，每年預估可省1萬2～2萬元。原PO說，一般人常常高估自己上健身房的頻率，有時候工作一忙就停擺，如果是這樣的情況，可以評估要不要解約會員，改去公立運動中心或是家裡附近的公園運動。「我自己去年很衝動的買了會員，一開始很常去 後來次數逐月遞減，算一下去計時的健身房還比較划算，也在今年正式退掉會員了，一個月至少省了1千」。

三、少叫外送餐點，每年預估可省9萬8千元。原PO說，現在18～25歲和36～45歲外送平台使用度約77％，有6成的會員平均消費金額更是高於300元，「像我一周可能會叫五或六次外送，很常為了湊免運門檻，一餐都要吃到200多，加上外送平台會抽成，食物也變很貴」，只要能減少對平台的依賴，一個月最少能省個2千元。

四、退訂串流媒體服務，每年預估可省台幣3千多元。原PO表示，自己原本買Spotify跟Youtube premium，現在把不需要的退一退，也可以使用家庭方案、湊人數省錢！

五、只用低階的手機資費方案，每年預估可省1萬7。原PO強調，換新機月租優惠方案不一定比較划算，可評估數據用量需求來省錢。

六、屋頂隔熱工程，每年預估可省台幣1萬3。屋頂做隔熱可以降低室內空間的溫度，還能連帶減少空調的耗能，靠近頂樓的住戶可以用這招省冷氣費用。

貼文曝光後，網友也分享，「家樂福有58元的便當，全聯也有60元的便當」、「多吃泡麵也可以省錢，每月也可省個3千左右」、「不在外面買手搖飲，自己在家泡茶喝」、「除了屋頂隔熱之外其他本來就沒使用，怎麼還是好窮」、「買不起名牌，辦不起會員，看YT都用ABBLOCK，不點外賣，手機網路都蹭別人的，沒房的人，可以不用看這篇了，對就是我」。

健身房 外送 富比世 手搖飲 省錢

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