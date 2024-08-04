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用「商業本票」騙過逢甲等十多所大學生 3C店負責人不法所得1248萬元

聯合新聞網／ 永然文化出版
逢甲大學等中部地區十多所大學的大學生，爆出遭老鼠會手法詐騙。 示意圖／ingimage
逢甲大學等中部地區十多所大學的大學生，爆出遭老鼠會手法詐騙。 示意圖／ingimage

法律解析

李永然律師

針對近來台灣詐騙錢財事件泛濫橫行，筆者先舉一民國112年10月間發生的一個詐騙案例說明。民國112年12月14日自由時報刊載：「無卡貸款，老鼠會騙139名大學生」的報導，包括逢甲大學等中部地區十多所大學的大學生，於112年10月間爆出遭林○均、林○齊、紀○軒三人以「無卡分期貸款」（註1） 的老鼠會手法詐騙。

臺灣臺中地方檢察署偵查後發現，共有一百三十九名大學生上當受騙，3C店負責人林○均等三人不法所得達新臺幣一千二百四十八萬元，檢察官認為林○均等三人壓榨欺瞞年輕學子與國家幼苗，且無真誠悔意，起訴後並請法院法官能從重量刑；而且林○均名下房屋等財產約新臺幣一千二百萬元已遭聲請扣押（註2）。

上述案例檢察官分析被告林○齊等三人的犯罪手法有二：一、虛構筆記型電腦交易；二、以新臺幣三千元至五千元現金，利誘大學生簽約買ipad平板或iphone手機，大學生未拿到實品，而平板或手機則被林○齊轉售牟利；而這批被騙的大學生則陸續收到「融資公司」的催繳通知；但大學生手中所持由林○齊所簽發的「商業本票」，則為「無效本票」（註3），大學生們始知上當受騙。

（本文摘自《詐騙社會防詐與權益保障手冊》)
（本文摘自《詐騙社會防詐與權益保障手冊》)
筆者經常呼籲，為人不能有「貪念」，且不能行騙詐財，因為「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在」。由於「因緣果報」為世間的法則，行騙詐財必有惡報，且須承擔法律責任。

就以本案例而言，檢察官將林○均等三人以「加重詐欺取財罪」提起公訴。按《刑法》第339條之4規定：犯《刑法》第339條（註4）詐欺罪，且以「三人以上共同犯之」，依法處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。「犯罪所得」得沒收（《刑法》第38條），在民事責任方面，被害人也可以請求損害賠償（《民法》第184條）。

又從本案例中，也可以體認到「防止上當受騙」很重要，而防止上當受騙，「加強法律知識」，藉以防衛自身權益有其必要。

案例中，林○齊為取信大學生，刻意簽下「商業本票」交給被害大學生當擔保，但林○齊故意把自己的名字簽在「受款人」欄位，而不是「發票人」欄位，致該本票為一「無效本票」，但因大學生不知道「商業本票」的正確寫法，以致於上當受騙。事實上，不只大學生，現今仍有許多人不懂得如何判別「商業本票」之有效外觀，足見一般民眾在《票據法》方面的法律知識仍有待加強。

按《票據法》中所規定的票據，有「匯票」、「本票」及「支票」；「本票」乃指「發票人」簽發一定的金額，於指定的到期日，由自己無條件支付與「受款人」或「執票人」的票據（《票據法》第3條）;「執票人」（含受款人）向本票「發票人」行使追索權時，得聲請法院裁定准予強制執行（《票據法》第123條）。

依上所述，林○齊既然開商業本票給大學生做為擔保，藉以取信大學生，則林○齊即為「發票人」欄位簽名，而不是在「受款人」欄位簽名；林○齊為使該本票「無效」，運用大學生不查或不熟相關法律，而於「受款人」欄位簽名。由此可見，倘若大學生能具備票據相關的基本法律常識，自可立即識破，而避免受騙。

總而言之，政府除了要努力施政，做好各項社會福利措施，讓人民能安居樂業；又最好能從學校教育下手，恢復「公民道德教育」，讓人民明禮義知廉恥，並加強推廣法律教育，普及全民法律知識，讓人民得以「法律知識」捍衛自己的權益保障。

註1：「無卡分期貸款」是一種無需信用卡、抵押品的借貸，並以分期方式償付借款；常見的使用族是「學生」。

註2：《刑法》第38條第2項前段規定：「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。……」。

註3：張瑞楨撰：〈無卡貸款老鼠會，騙139大學生〉、〈無卡貸款老鼠會詐團故意簽錯欄，學生本票沒有用〉，分別載民國112年12月14日自由時報A1版、A12版。

註4：「詐欺取財罪」於《刑法》第339條規定，即意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」。

（本文摘自李永然著《詐騙社會防詐與權益保障手冊》)

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