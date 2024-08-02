聯準會降息腳步近 債市行情先起跑
儘管聯準會七月仍維持利率不變，但市場對於九月即將迎來首次降息的預期心理更趨濃厚，加以地緣政治風險仍高，帶動債市熱度不墜。富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽評估，聯準會這波降息幅度將落在1.25至1.50個百分點、中性利率約至4%，鑒於長天期公債利率可能受經濟持續成長與財政部大量發債所推升，建議採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。
債市雖可受惠降息的利多，但非雨露均霑，建議透過精選持債的策略來去蕪存菁。富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒分析，在合理的利差水準下，較低評級債的投資吸引力自然下降，建議避開一些面臨核心挑戰的產業，例如電信、付費電視、量販型零售在內的零售等。此外昔日高利率環境導致利息負擔過重的企業承壓，挑選可經受高利率環境的企業有助於降低風險，經理人現階段也看好循環性產業中較高評等的標的。
整體而言，在降息趨勢下公司債具備數項利基，一是企業基本面強韌，非投資級債基本面具支撐，企業資產負債表與財務體質健康，利息保障倍數仍優於歷史平均，槓桿比則是低於歷史平均；二是供需技術面有利，今年來非投資級債初級發行市場活動溫和復甦且絕大多數屬良性再融資，有限的供給與高殖利率推升強勁需求，技術面處於有利環境；三是信評提升、利差合理，隨著企業財務體質改善，現今信評高於BB-級及以上的債券在美國非投資級債指數占比，也從2010年不到四成提升到五成左右，因此能夠支撐目前低於歷史平均但尚屬合理的利差水位。
債市迎來難得的榮景，加以精選，更能兼顧品質和收益，提高整體表現。以富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）來說，策略聚焦於高品質標的，包括企業模式具有可持續性、競爭地位和財務流動性等。配置方面則講求攻守兼備，掌握輪動機會，側重能源、金融與工業等產業，目前基金持債平均信評為BB-*，優於美國非投資級債指數平均信評B+，到期殖利率7.72%，也高於美國投資級債與新興國家企業債指數的5.5%與6.7%，因而打造出較高品質與殖利率的雙重優勢*。
各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，不論哪種企業債均需要精選持債，交由專業的經理團隊憑藉財務基本面與評價面分析，才能挑到具有品質和被低估的企業債，想要採取較為防禦穩健策略的投資人，可再進一步搭配防禦型公債配置和調配存續期間的複合債券組合作法，創造更為穩健的收益機會。
*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024/6月底止，本基金持債信評分布為 BBB 5.13%、BB 44.89%、B 35.15%、CCC 10.02%、CC 1.03%、其他與現金3.37%，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息，所提指數皆取彭博債券指數。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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