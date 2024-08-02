聯準會降息腳步近 債市行情先起跑

儘管聯準會七月仍維持利率不變，但市場對於九月即將迎來首次降息的預期心理更趨濃厚，加以地緣政治風險仍高，帶動債市熱度不墜。富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽評估，聯準會這波降息幅度將落在1.25至1.50個百分點、中性利率約至4%，鑒於長天期公債利率可能受經濟持續成長與財政部大量發債所推升，建議採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

債市雖可受惠降息的利多，但非雨露均霑，建議透過精選持債的策略來去蕪存菁。富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）經理人葛倫．華勒分析，在合理的利差水準下，較低評級債的投資吸引力自然下降，建議避開一些面臨核心挑戰的產業，例如電信、付費電視、量販型零售在內的零售等。此外昔日高利率環境導致利息負擔過重的企業承壓，挑選可經受高利率環境的企業有助於降低風險，經理人現階段也看好循環性產業中較高評等的標的。

整體而言，在降息趨勢下公司債具備數項利基，一是企業基本面強韌，非投資級債基本面具支撐，企業資產負債表與財務體質健康，利息保障倍數仍優於歷史平均，槓桿比則是低於歷史平均；二是供需技術面有利，今年來非投資級債初級發行市場活動溫和復甦且絕大多數屬良性再融資，有限的供給與高殖利率推升強勁需求，技術面處於有利環境；三是信評提升、利差合理，隨著企業財務體質改善，現今信評高於BB-級及以上的債券在美國非投資級債指數占比，也從2010年不到四成提升到五成左右，因此能夠支撐目前低於歷史平均但尚屬合理的利差水位。

債市迎來難得的榮景，加以精選，更能兼顧品質和收益，提高整體表現。以富蘭克林坦伯頓公司債基金（本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金）來說，策略聚焦於高品質標的，包括企業模式具有可持續性、競爭地位和財務流動性等。配置方面則講求攻守兼備，掌握輪動機會，側重能源、金融與工業等產業，目前基金持債平均信評為BB-*，優於美國非投資級債指數平均信評B+，到期殖利率7.72%，也高於美國投資級債與新興國家企業債指數的5.5%與6.7%，因而打造出較高品質與殖利率的雙重優勢*。

各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，不論哪種企業債均需要精選持債，交由專業的經理團隊憑藉財務基本面與評價面分析，才能挑到具有品質和被低估的企業債，想要採取較為防禦穩健策略的投資人，可再進一步搭配防禦型公債配置和調配存續期間的複合債券組合作法，創造更為穩健的收益機會。

*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024/6月底止，本基金持債信評分布為 BBB 5.13%、BB 44.89%、B 35.15%、CCC 10.02%、CC 1.03%、其他與現金3.37%，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息，所提指數皆取彭博債券指數。