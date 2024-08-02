父親過世…若拋棄繼承遺產能都給媽媽？律師：無法指定但有「2方法」解決

一位父親過世後，留下房地和幾百萬元遺產，他四個孝順的孩子決定把財產全部留給媽媽養老，所以想去法院辦理拋棄繼承。孩子們天真地想著，如此一來，媽媽就可以完整取得爸爸的遺產。 雖然四名子女的孝心一百分，但這樣的做法大錯特錯，為什麼？

拋棄繼承後，不能指定財產要給誰

拋棄繼承權是將整個繼承的權利拋棄，子女拋棄繼承，等於子女就不是繼承人了。你不能說，我拋棄繼承後，爸爸的財產想要給媽媽繼承，因為你已經拋棄了你的權利，就不是遺產繼承人，當然沒有指定讓財產全部給媽媽繼承的權利。

拋棄繼承通常是在長輩所遺留下來的負債大於資產才採用的策略，或因繼承人本身有巨大債務，如果繼承長輩遺產，會被繼承人的債權人扣押走，才要拋棄繼承。

子女拋棄繼承，還有後順位繼承人

開頭的故事案例中，如果這位父親的子女都沒有生小孩，在子女都拋棄繼承的狀況下，就要看爸爸的第二順位繼承人是誰。如果爸爸的父母（第二順位繼承人）都不在，可能就會由媽媽與「爸爸的兄弟姊妹」（第三順位繼承人）共同繼承。如此一來，爸爸的一半遺產反而是落到親戚手中。

換句話說，一旦子女拋棄繼承，繼承人就可能變成是媽媽跟孫子或祖父母，或是由父親的兄弟姊妹來繼承。本來只有五名繼承人，可能變成更多的繼承人，所需的手續更麻煩。

那麼，這四名孝順的孩子若想讓媽媽頤養天年，可以怎麼做？

方案一：善用分割協議書，讓媽媽分得全部財產

遺產的分配在繼承人全體同意下，不需要「平均分配」，如果子女真想要把爸爸的遺產完整保留給媽媽，最簡單的方式是，媽媽跟四位子女共同簽下遺產分割協議書。協議讓四位子女分得0元，媽媽拿全部，這在法律上也是能被認可的，千萬不要輕易地拋棄繼承。

方案二：先維持公同共有，房地讓媽媽使用

繼承發生後，也可以不用急著辦理分割遺產，先去辦理房地繼承後，維持公同共有的狀態，同意由母親使用到百年，金錢部分由母親繼承取得，也不失為好方法。

暖男律師來解惑

首先，我們得先釐清這兩者的不同。勞工退休金是以勞工退休金條例於二○○五年七月一日施行前後做區隔，施行前是按照勞動基準法規定，俗稱「勞退舊制」，雇主須在勞工依法退休時一次性給付，如果勞工未申請退休就不會發生。

在勞工退休金條例施行之後，採取個人專戶提撥制度，俗稱「勞退新制」。如果勞工在請領前身故，可以一次領取勞工個人專戶所累積的退休金；若是已經在領取月退休金但未屆平均餘命就身故，則可以結算退休金專戶，將剩餘的金額一次領取。 （本文摘自寶瓶文化《此刻，就是立遺囑的最好時刻》，作者：蘇家宏 律師）

勞退新制裡，退休金專戶屬於勞工為了照顧自己的退休生活，而預先準備的個人財產，所以勞工死亡後應列為「遺產」，領取時必須依法申報遺產稅。如果辦理拋棄繼承，則該筆退休金也在拋棄的權利之內，所以不得請領。

至於勞保死亡給付，性質上是為了照顧遺屬生活的保險給付，不屬於遺產，不在繼承的遺產範圍內。即使繼承人辦理了拋棄繼承，也不會影響到受益人的身分，仍然可以向勞保局請領，也不用申報遺產稅。

Ｑ：拋棄繼承後，還可以領取保險金嗎？

一個朋友想存一筆錢作為生活安定基金，計劃每年提撥50萬元，十年後就有500萬元。他想聽朋友的建議，以購買人壽保險的方式來存錢，但有疑問：如果他以自己作為要保人以及被保險人，身故受益人寫法定繼承人，日後的保險理賠金會變成遺產嗎？另外，被保險人過世後，如果配偶、兒女都辦理拋棄繼承，他們還能拿到這筆保險金嗎？

第一個問題，答案是不會。如果要保人已於保險契約中指定受益人，不論為姓名或身分之指定，都算是有指定受益人，就不會讓保險給付變成遺產。

第二個問題，因為不是遺產，就算配偶及兒女都向法院拋棄遺產繼承權，他們依然可以依照保險契約的約定，以受益人的身分向保險公司領取保險金，並不會因為拋棄繼承而受影響，保險公司也不能拒絕給付。

（本文摘自寶瓶文化《此刻，就是立遺囑的最好時刻》，作者：蘇家宏 律師）