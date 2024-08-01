離婚後…遺產仍能落入前配偶手中！ 律師教三招避免：未成年孩子權益也要保障

如何避免前夫前妻來爭產？

由於小雯與小吳婚前沒有特別約定婚姻財產制度，適用的夫妻財產制度是「法定財產制」（詳見〈1.5夫妻財產制〉），小雯繼承的財產屬於「婚前財產」，雙方離婚後不需要分配給小吳。但萬一在訴訟過程中小雯意外身亡，離婚訴訟將因此終結，只要小吳還具有配偶的身分，就有資格繼承小雯的遺產。

為了避免小吳獲得小雯的遺產，小雯可以怎麼做？

因為小吳外遇不斷，等於是對小雯有重大的精神虐待行為，或小吳有其他重大侮辱的行為，小雯可以聲明剝奪小吳的繼承權。最好是以書面或遺囑表示，避免爭議，做法跟爸媽剝奪不肖子的繼承權相同。

方法二：預立遺囑

小雯只要寫遺囑，交代如何分配自己留下的財產，就可以避免小吳拿走一半的遺產。由於兩人的孩子尚未成年，小雯除了立下遺囑外，還需要指定擔任遺囑執行人的人選，如此一來，萬一小雯過世，遺囑執行人也會按照小雯的想法分配財產。

方法三：遺囑信託

由於孩子尚年幼，如果小雯不在，孩子的監護人選很有可能是生父小吳。若要避免孩子繼承的遺產落入小吳的掌控，可以透過遺囑信託的方式，將孩子繼承的遺產交給可信任的人管理，等到孩子成年、擁有自主做決定的能力了，再把全部財產交到子女手上。

「婚前財產變形」可不列夫妻剩餘財產

小雯結婚生子後，將婚前爸媽贈與的房子賣掉來買新屋，由於房價上漲，舊換新的過程中，多出了一千萬元的現金。在離婚訴訟過程中，這筆一千萬元現金及婚後再買的房子，都必須跟先生分嗎？

小雯婚後再買的房子，因是用婚前財產變現購買，因此若有明確的資金流向，可看出「沒有跟自己的金錢混同」，證明婚後購買的房子完全是用該婚前房子變賣所購買的，則屬於婚前財產的變形，可以主張再買的房子是婚前財產，而不列為夫妻剩餘財產，不予分配。

至於賣婚前房子所得多出來的一千萬元現金，也是婚前財產的變形，小吳不能分配，但這一千萬元現金之後產生的利息，小吳可以主張是婚後產生的孳息而可以分配。

未成年子女繼承的財產，前任配偶有權管理

好不容易小雯打完官司，和前夫順利離婚，獨自一人扶養小孩，過著單親家庭生活。沒想到，小雯在健康檢查時發現罹患乳癌，雖然醫生表示手術治癒機會極高，但她還是擔心如果有個萬一，留給孩子的錢能不能照顧孩子直到成年，這筆錢會不會被前夫拿走？

雖然雙方已離婚，但小雯的煩惱並非杞人憂天。一旦小雯過世，未成年兒子的監護權會由小吳一人行使，而小雯留給兒子的遺產，也會順理成章由前夫來管理。若前夫打著照顧兒子的名義花用遺產，實務上也不容易去監督有無違反兒子的利益，或是有無中飽私囊之嫌。

民法第1088條規定，未成年子女因繼承取得之財產，為其特有財產。子女成年之前，由父母管理，且有使用、收益之權，甚至為了子女的利益，父母還可以處分未成年子女的特有財產。

利用「遺囑信託」保障未成年子女

像小雯這樣的單親媽媽，若擔心死後財產沒有被好好利用在孩子身上，辦理「遺囑信託」是比較理想的選擇。

透過遺囑信託，可以由立遺囑人（委託人）訂立遺囑，在遺囑中載明將特定或全部遺產成立信託，委由受託人在遺囑生效（即委託人過世）時，依照遺囑事先指定的管理方式，將遺產給予或照顧受益人。 （本文摘自寶瓶文化《此刻，就是立遺囑的最好時刻》，作者：蘇家宏 律師）

舉例來說，小雯可以先找好她信賴的親友或銀行等擔任受託人，在遺囑中載明所有遺產都信託給受託人，指定受託人每月固定支付3萬元的生活費給兒子，將房屋提供兒子居住，等到信託期間屆滿（例如兒子成年或到達小雯指定歲數），受託人再將剩餘的信託財產全部給予兒子。

在信託制度的保障下，遺產不會全數直接由未成年的兒子繼承取得，前夫自然無從以父親的身分插手管理，這樣既可以傳承財富，又能確保遺產是花用在未成年子女身上，不會讓你不信任的前夫或前妻有機可乘。

（本文摘自寶瓶文化《此刻，就是立遺囑的最好時刻》，作者：蘇家宏 律師）