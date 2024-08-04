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多家銀行拒貸引發寒蟬效應 專家：將衝擊中古屋市場

台積電離職員工成立不動產投資公司...12%年利率吸金 被害人逾四千人

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖／ingimage
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李永然律師

在台灣媒體充斥著「詐騙」新聞的報導，這些詐騙案真實地在每個人的身邊上演，一不小心，自己就會成為「被害人」，或一不小心也會成為詐團的「幫助犯」。

若自己遭詐騙，會造成錢財損失；而成為詐團的幫助犯（《刑法》第30條）除涉及「刑事責任」外，也會衍生「民事損害賠償責任」（《民法》第184條）。

依內政部於民國113年元月30日公布民國112年全年詐騙發生件數，前三名依序為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」；亦即最多的是「投資詐欺」。

詐騙集團常冒用「名人」的名義及照片，成立「投資群組」廣發簡訊，或傳送「飆股訊息」，標榜穩賺不賠等字眼，引導民眾加入偽冒投資群組、下載不明投資軟體，初期小有獲利，待加碼投資，歹徒立即全無音訊，逃逸無跡（註1）。

（本文摘自《詐騙社會防詐與權益保障手冊》)
（本文摘自《詐騙社會防詐與權益保障手冊》)
詐團甚至直接把腦筋動到「股民」頭上，誘騙「高齡長者」將手中的股票賣掉，再把錢匯給「詐團」。依刑事警察局、行政院金管會等所做的分析，最常見的五大類型：一、誘騙股民加入LINE群組參與股票申請，先繳交一筆保證金，詐團告知抽中股票還需要繳交後續尾款；二、詐團佯稱股民所參加的股票IP0中籤，要求匯款繳「保證金」，繳了之後，詐團甚至會食髓知味，再騙要求一筆「稅金」；三、加入投資股票LINE群組，被「群主」要求投資須先匯款……（註2）。

以下再以詐騙實際案例舉隅如下：

一、離職工程師詐老同事，得手六十五億元

2024年元月25日自由時報報導：台積電離職林姓員工，涉嫌成立○○不動產投資公司，以高達12%的年利率吸金，其手法與im.B詐騙案如出一轍，被害人逾四千人，這種詐騙手法屬於「龐氏騙局」，其行為涉嫌觸犯《銀行法》第29條之1、《洗錢防制條例》、《刑法》詐欺罪等（註3）。

二、帳戶供詐團，人頭男遭判刑，恐賠一千四百萬元

2024年元月24日自由時報報導：有一高雄市李姓男子涉嫌將其「帳戶」等資料，供詐欺集團行騙使用，導致薛姓女子等十六人受害，李姓男子遭台灣橋頭地方法院刑事庭依違反《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》判刑五個月有期徒刑；另外該法院民事庭判決李姓男子需賠償一千四百萬元給薛姓女子等（註4）。

由上述兩個案件可知，台灣目前「行詐」者手法日益高明，但萬變不離其宗，就是運用人的「貪念」；要避免成為詐團的被害人，即切勿有僥倖的「貪念」。

在佛法中「貪、瞋、癡」有三毒根之稱；人務必透過修行，戒除貪念，佛法中的「十惡」即身三（殺、盜、淫）、意三（貪、瞋、癡）、口四（惡口、兩舌、綺語、妄語）。透過修行能止「十惡」，即為「十善」行。《佛說八大人覺經》更提醒眾生應認知「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在」、「心無厭足，唯得多求，增長罪惡」。

筆者依辦案經驗，建議人們在現實生活中，應建立以下五點觀念：

一、加強「法律」知識，識破騙術；

二、不合理投資報酬的投資或自己不懂的投資不參與；

三、不隨便把「帳戶」、「身分證件」、「手機密碼」、「個人資料」給他人；

四、不隨便加入不明的LINE……等社群；

五、遇到不尋常的事，切勿慌張回應，而應謹慎「求證」後再行回應。

相信倘能如此，必可避免受詐騙或遭詐團牽連。另外筆者在此更呼籲政府應拿出有效的對策對付詐團，「擒賊擒王，一網打盡」，同時努力改善台灣的生活、工作環境，並增加工作機會，且能獲得合理薪酬，讓台灣能回歸往昔良好的治安環境。

註1：翁至威撰：〈內政部統計去年詐騙案假投資最多〉乙文，載民國113年元月31日經濟日報A5報。

註2：朱漢崙撰：〈股民小心詐團誘騙五大類型〉乙文，載民國113年元月25日聯合報A7版。

註3：張瑞楨撰：〈台積電離職工程師詐老同事得手65億〉乙文，載民國113年元月25日自由時報A10版。

註4：鮑建信等撰：〈帳戶供詐團人頭男判刑恐賠1400萬元〉乙文，載民國113年元月24日自由時報A11版。

（本文摘自李永然著《詐騙社會防詐與權益保障手冊

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