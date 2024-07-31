老鼠會「施詐術」…台中男大生貸款契約簽名 收融資公司催繳欠款

李永然律師

台灣原本是一人心善良的美麗寶島，未料近來因詐團的花招愈來愈多，政府又未能有效地防制或遏止「詐騙」，導致詐騙錢財案件日益增多，被害人快速增加；生活在台灣民眾除必須提高警覺，自求多福外，也必須強化「法律」知識，藉以防衛自身權益。

依台灣網路資料中，於民國（下同）112年8月所發布的調查，單就112年5月～7月三個月間，就有高達七成的民眾從「電話、簡訊、線上廣告、網路購物」等等管道遭遇過詐騙訊息；且有3.7%的民眾、逾七十三萬人自稱受騙。

又依行政院統計資料，近五年詐財案件財物損失平均約新台幣（下同）五十．九億元，111年更高達七十三．三億元（註1），足見目前台灣的詐騙集團食髓知味，變本加厲，而政府卻仍束手無策；因而民眾務必強化自己的辨識能力，控制自己的「貪念」，並加強「法律知識」，才能防範受詐被害。

（本文摘自李永然著：《刑事官司與狀例》) 謹先舉一案件，有一在台中就讀大學的甲同學遭乙以「無卡分期貸款詐騙老鼠會」詐騙，甲同學因受騙上當而於「貸款契約」簽名，日前陸續收到「丙融資公司」的催繳欠款通知（註2）。

面對上述情形，甲同學不能自認為自己受詐騙而不予理會該存證信函；由於甲同學係被施用「詐術」，致陷於錯誤，而於「貸款契約」簽名，甲同學依《民法》第92條（註3）可以主張行使「撤銷權」，以「存證信函」回應丙融資公司，並撤銷前開受詐時所為的意思表示。

由於該「撤銷權」的行使涉及「除斥期間」，故甲同學務必於發現被詐欺後「一年」為撤銷的意思表示（註4）；甲同學須透過前述作為，方能保障自身權益。

再舉一案例，日前有一位在大學任教的教授A，A教授說他突然收到法院寄來一份「民事支付命令」（註5），A教授對該支付命令的聲請人B完全不認識，A教授原本打算不理會該「民事支付命令」，筆者提醒A教授，法院民事支付命令如送達於A教授後，A教授如於「二十日」內未異議（註6），該支付命令即告確定，聲請人將會進而以該「確定支付命令」為「執行名義」（註7），向管轄法院民事執行處聲請強制執行，A教授將會更麻煩。

A教授聽從筆者的建議，於「二十日」內提出「異議」，而該支付命令也因而即失其效力；由此可見，瞭解「法律」，進而運用法律程序，藉以確保自身權益，處在當今詐騙環伺的台灣社會誠有必要。

由上述兩則實際案例，說明民眾一旦受騙，或正當面對歹徒施用詐術，強化自身法律知識，並運用「法律」加以破解或避免被害，有是助益的。

最後筆者建議現代人一定要努力工作，賺取合法收入改善自己的生活，切勿仰賴「詐財」維生，這種「惡行」將承擔「惡果」，且須負《刑法》詐欺罪及《民法》之「侵權行為」的損害賠償責任；當然現代人自己也要能「無貪」，較能避免陷入詐團所設下的陷阱，這樣才能讓自己享有一「美好人生」。

註1：徐子苓、歐宇祥撰：〈詐團花招百出，73萬人曾受騙〉乙文，載2023年10月15日自由時報A11版。

註2：林嘉東撰：〈被詐騙，收到繳款通知怎麼辦？〉乙文，載2023年10月29日自由時報A10版。

註3：《民法》第92條第1項前段：因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。

註4：《民法》第93條：《民法》第92條的撤銷，應於發現詐欺或脅迫終止後，「一年」內為之；但自意思表示後，經過「十年」，不得撤銷。

註5：《民事訴訟法》第508條第1項，債權人的請求，以給付金錢或其他代替物或有價證券的一定數量為標的者，得聲請法院依「督促程序」發「支付命令」。

註6：《民事訴訟法》第516條第1項：債務人對於支付命令的全部或一部，得於送達後「二十日」的不變期間內，不附理由向發命令的法院提出「異議」。

註7：「執行名義」乃指債權人取得一定的「公文書」，證明其私權的存在及其範圍，並有「執行」且適於執行，得據以聲請執行機關為強制執行，該公文書即為執行名義。

（本文摘自李永然著：《刑事官司與狀例》，2024年6月五版，永然文化出版公司出版）