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房子「只漲不會跌」？ 理財館長：近30年來有5次下跌！

聯合新聞網／ 理財館長
房地產示意圖。本報資料照片
房地產示意圖。本報資料照片

最近讀了國際超級房仲Zack的《破解黑心話術購屋超級攻略》這本書，作者的觀點我還蠻喜歡的，至少不是無腦的覺得房子「一定會」上漲。

書裡面更是舉例出房價「可能」下跌的歷史，對應到清流君最近買股租房比新青安買房更划算的系列影片，算是網路上少數沒有鼓吹無腦買房的觀點。

雖然對我自己沒有打算一輩子都只靠租房過活，但確實會讓自己盡量減低這一年多來房價飆漲的FOMO心態，整體來說蠻推薦有買房需求的人可以看看這本書，作者各方面的分析值得參考。⁡

不過內容的部分，我也不是100%要大家相信啦！⁡

比方說作者在寫書的時候有提到：當時買在「600元」台積電的人可能很慘，因為作者寫書時跌回400多元，但現在台積電將近1000元左右，就算成本600元的人也賺得很爽。⁡

此外，作者認為去年開始房價就會慢慢開始下跌，但沒想到政府出了一個新青安政策，導致房價這一年多明顯飆漲。⁡

雖然這些都是作者沒有料想到的，但我認為也不能全怪他，畢竟誰能預料到AI的大爆發以及政府的政策呢？⁡

反過來說，過多對於市場價格的預測是困難而且沒必要的，利率本來就不是影響市場價格的唯一因素，但縱使如此我認為也不損本書的價值，特別是關於房仲的細節都值得參考。⁡

總而言之，不論選擇買房還是租房，我都想提醒大家：不要以為房價只會上漲，也不要以為買房就一定比買股租房更好，歷史有不同的答案。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 房地產 新青安房貸

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