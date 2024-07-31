好友邀約他南向「這國」買地投資養殖業 被詐騙500萬一場空

李永然律師

案例

甲邀乙赴菲律賓買地並投資養殖業，甲告訴乙這是一個很棒的投資機會，乙因工作忙碌，分不開身，再三猶豫，甲則勸說一切交由他打理即可，於是甲、乙二人約定好一人出資一半，即各新台幣五百萬元。 過了四年，乙向甲追問投資情形，甲卻藉故搪塞，乙始知這是一場騙局，請問甲的行為究竟犯了何罪？

解析

我國《刑法》有規定「詐欺取財罪」及「詐欺得利罪」，現分述如下：

一、詐欺取財罪

《刑法》第339條第1項規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以「詐術」使人將「本人」或「第三人」之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。又詐欺取財罪未遂犯也會受到處罰（《刑法》第339條第3項）。

（本文摘自李永然著：《刑事官司與狀例》) 構成本罪最重要的法定要件是，行為人要有「施用詐術」的行為，且以詐術使人交付財物，必須被詐欺人因其詐術而陷於錯誤，否則就不構成該罪。又在此所稱的「詐術」，並不以「欺罔」為限，即使是利用人的錯誤而使其為財物的交付，也構成詐欺（註1）。

行為人進行詐術，使他人因而陷於錯誤，並交付財物，行為人即構成詐欺取財罪「既遂犯」，如果行為人已施用詐術，被詐騙之人也陷於錯誤，但行為人尚未完成財物的取得，則構成詐欺取財罪的「未遂犯」。

二、詐欺得利罪

《刑法》第339條第2項規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人陷於錯誤，藉此而獲得財產上不法的利益或使第三人得之者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。又詐欺得利罪未遂犯也會受到處罰（《刑法》第339條第3項）。

詐欺得利罪之「既遂」與「未遂」的區別，乃以行為人或第三人是否已得有不法利益為準（註2）。例如：甲意圖白吃白喝，至乙所經營的餐廳點食酒菜，吃完後，甲就故意不結帳，趁乙不注意，從側門溜走，因甲的行為主要是不想付酒菜錢，減少支出，而獲「不法利益」，故構成《刑法》第339條第2項詐欺得利罪既遂犯！

就以本案例而言，甲利用乙很忙碌，詐騙乙，表示赴菲律賓買地並投資養殖業，乙信之不疑，而交付甲新台幣五百萬元，甲因而獲得乙所交付的財物，所以甲對乙的行為已構成《刑法》第339條第1項詐欺取財罪之既遂犯！

本罪是「非告訴乃論之罪」，乙可以以「被害人」身分向地方檢察署提出「刑事告訴」，或逕自以「被害人」身分向地方法院刑事庭提出「刑事自訴」。因本罪是「非告訴乃論之罪」，所以一旦提出之後，就不得撤回告訴。

又乙因甲的詐欺取財罪犯行而受損害，乙係被害人受有財產損失，乙可另依《民法》第184條「侵權行為」的規定，向甲請求損害賠償。

註1：曾淑瑜著：刑法分則實例研習──個人法益之保護，頁318，三民書局發行，2004年10月初版一刷。

註2：蔡輝龍主編：刑法總則／分則理論與實務，頁449，風雲論壇出版社發行，民國88年10月初版。

（本文摘自李永然著：《刑事官司與狀例》，2024年6月五版，永然文化出版公司出版）