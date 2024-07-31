「遺產」讓不孝兒一毛都拿不到可能嗎？ 律師：有！且孫子女仍可代位繼承

剝奪繼承權

台灣的繼承法律設有「特留分」的制度，即使王伯伯寫了遺囑，說要將遺產全部留給光宗一個人，但在法律上，老二耀祖和老三小寶仍可以主張特留分。所以，如果想讓不孝子徹底無法得到財產，就必須讓不孝子「喪失繼承權」。

依照民法第1145條規定，有五種情形會讓繼承人喪失繼承權：

1.故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

2.以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

3.以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

4.偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

5.對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

在王伯伯的案例中，幼子小寶因為有打罵王伯伯的情況，一般會認為構成重大虐待及侮辱，可以使之喪失繼承權。而耀祖的情況，如果王伯伯生病或已需要子女扶養、照顧，耀祖仍舊不予理會，不來探視王伯伯，一樣有機會讓耀祖喪失繼承權。

但要注意的是，縱使繼承人有重大之虐待或侮辱被繼承人的情形，也不是就直接喪失繼承權，要被繼承人有所「表示」才行。而這個表示，法律雖沒有規定要用「書面」，但為了明確留下證據，還是建議以書面為主，甚至在遺囑裡清楚載明受到虐待的情形，以及要讓繼承人喪失繼承權的意思，才能有效達到不分財產給不孝子的目的。

三種喪失繼承權 依照子女不孝的程度，喪失繼承權的情況可以分三種。 一、絕對喪失繼承權：殺害父母或應繼承人 曾有則社會新聞，一個孩子因為和爸媽有口角，一氣之下就用汽油，放火要燒死全家。類似這樣的殺人行為，實在是「超級大不孝」。就算結果無人傷亡，只要殺人罪判刑確定，就會直接喪失繼承權。 二、相對喪失繼承權：相關隱匿、破壞遺囑的行為 原則上喪失繼承權，但如果父母選擇原諒，還是可以繼承。 例如不孝子撕毀父親的遺囑，只要父親還在世，並對孩子的不孝行為表達原諒，繼承權就不會被剝奪。 三、經被繼承人表示喪失繼承權：對父母有重大虐待或侮辱 這種情況要看父母有沒有要剝奪孩子的繼承權，如果要剝奪，就要明確表達，最好是用書面表達，也可以透過寫遺囑方式進行。

兒女喪失繼承權，孫子女仍可「代位繼承」

即使王伯伯在遺囑裡表明要讓耀祖和小寶喪失繼承權，他的遺產也不一定就可以全部留給光宗。如果耀祖和小寶膝下有子女，依法孫子女是可以「代位繼承」的。

根據民法第1138條規定，第一順位繼承人為「直系血親卑親屬」，直系血親卑親屬除了子女外，也包含孫子女、曾孫子女，以親等較近者為優先。也就是說，當王伯伯有子女時，孫子女沒有繼承權；但是當子女比王伯伯早過世，或者喪失繼承權時，就會輪到孫子女「代位繼承」。

代位繼承只會在原繼承人「喪失繼承權」，或是「繼承開始前死亡」的情況下發生，因此代位繼承是一個事實事件，不需要再特別辦理。

如果繼承人與被繼承人同時遇難，例如飛機失事或發生火災，父母子女無法證明死亡的先後順序時，法律上則會推定為同時死亡，代位繼承依然成立。

代位繼承只適用於第一順位繼承人，其他順位都不成立。所以，假如你本來就沒有子女，遺產就只能給父母，沒有代位繼承的問題。代位繼承人也無法指定，只能是繼承人的「直系血親卑親屬」，配偶或兄弟姊妹都不行。 （本文摘自寶瓶文化《此刻，就是立遺囑的最好時刻》，作者：蘇家宏 律師）

回到王伯伯的案例，假如耀祖在國外生下了小湯姆與小瑪莉，就算王伯伯表示要讓耀祖喪失繼承權，耀祖的三分之一應繼分（原有三名繼承人，每人應繼分為三分之一），還是會由小湯姆與小瑪莉代位繼承。就算王伯伯寫了遺囑，小湯姆與小瑪莉仍可以主張特留分，因為他們沒有對王伯伯有重大虐待或侮辱的情事，在法律上並未喪失繼承權。

所以，當你決定不分給不孝子女遺產時，要想清楚是不分給「不孝子女」，還是不分給「不孝子女一房所有直系血親卑親屬」。如果是後者，那就得考慮孫子女是否也不孝，或其他生前「把餅做小」的財產規劃方案（把餅做小，詳見〈2.5家有不乖的孩子，如何讓他拿少一點？〉）。

暖男律師來解惑

Q：和配偶感情和睦，沒有子女，與手足失和多年沒聯絡，一定要分產給手足嗎？怎麼做才能把遺產留給另一半？

在沒有小孩、父母也過世的情況下，法定繼承人就是第三順位的手足。你可以先寫一份遺囑，讓配偶拿到全部財產，未來若手足想要出面爭取，最多也只能爭取特留分。或是如果失和的情況嚴重，有重大虐待或侮辱情事，可以在遺囑中表示，讓其喪失繼承權。

（本文摘自寶瓶文化《此刻，就是立遺囑的最好時刻》，作者：蘇家宏 律師）