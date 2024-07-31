空前絕後師徒對決！ 15歲少年打敗37歲「圍棋皇帝」社會一片譁然

圍棋史上首見師徒對決

李昌鎬從我身上奪走最高位戰冠軍頭銜後，社會一片譁然。十五歲少年榮登冠軍寶座，對手還是現在同住一個屋簷下的老師。這樣的事情在世界圍棋史上可是空前絕後的。

無論是體育還是棋壇，老師和學生的年齡一般差距很大，活動時期不會重疊。尤其是圍棋界，一般會到年紀大了才收弟子，而弟子的成長需要很長時間，因此幾乎不見師徒對決的情況。我也預想過，最快要到我四十多歲，才會和昌鎬一決高下。

但是昌鎬的成長速度太快了，一九九○年昌鎬奪走我的最高位戰冠軍時，我才三十七歲，正處於人生的黃金期。可能是因為弟子的成長太跳躍了，比起喜悅，我感受到更大的驚訝。

國手戰後 他離開師父家

昌鎬沒有就此止步。一九九○年九月我們在國手戰中再次相遇，這次他以三比零戰勝了我。一九九一年他還獲得大王戰、王位戰、名人戰等三個冠軍頭銜。到一九九一年末為止，昌鎬成為七冠王，而我則只是四冠王。昌鎬就是在這個時候離開了我家。

（本文出自《突圍思考》） 雖然無論比賽結果如何，日常的生活繼續，但每天在同一個屋子裡面對面，還是有些尷尬。另外，把已經超越我的人當作徒弟也不合適。昌鎬從我這裡學到了一切，我再也沒有什麼可教他的了。我們之間的一切如流水般，昌鎬像剛踏進我家那天，面無表情地低頭行禮後離開了我。妻子努力忍住眼淚，我則默默看著昌鎬的背影。

獨立後，昌鎬的攻擊更加猛烈。這也意味我的沉落加快。那時和昌鎬比賽，我總是累得要暈倒。當時每個人的限制時間是五小時，所以早上開始的對局經常超過晚上十點才結束。我的體力已達極限，腦海中高強度的計算令全身累得幾乎要分解。

中年圍棋皇帝的沒落

相機的閃光燈仍在閃爍，我幾乎只能躺著下棋。媒體友善地使用「臥棋」一詞來形容，但事實上，這是中年圍棋皇帝在十六歲少年的政變中垮臺的一個悲傷、沒落的場面。

就這樣，我的所有頭銜幾乎都傳給了昌鎬，只握著一個小的，而昌鎬連這個都沒有放過，一九九五年二月，我被昌鎬奪走了僅存的大王頭銜。時隔二十年，我又淪落到無冠無冕的身分。

但是很奇怪，那天晚上回家，心情格外平靜。一切都失去了，心情卻很輕鬆。經過幾天的酣睡和休息，身體和心情都變得更好，感覺就像可以重新開始似的。從那時起，我心中出現很多積極的想法。沒有任何頭銜，意味著此刻沒有什麼可失去的了，想要守護的時候那麼辛苦，一旦都失去，人終於獲得自由。

熱愛圍棋的心度過最難時期

是啊，已經跌到谷底了，再也沒有比現在更糟的情況了。從現在開始只剩下往上爬這一件事，只要重新出發，就能向前邁進一大步。這些積極的想法湧上心頭，也許是這樣才能活下去吧。

如果一直被痛苦和憤怒包圍，未來只有死路一條，因為想活下去，才會有這些想法。另一方面是因為熱愛圍棋，不能放棄，所以無論如何都要繼續活下去。不管原因為何，多虧了這些積極的想法，我才能很好地度過那段艱難的時期。

不少人一旦陷入挫折就覺難以忍受，在嚴重的失落感中放棄所有的意志，與世隔絕，甚至有人選擇結束生命。幸運的是，我有著能夠微笑度過這種危機的健康心靈。

這可能遺傳自父母的天性影響，也可能是得益於瀨越老師傳來的精神力量，或者是因為家人一如既往地支持與信任我。當這種積極的想法出現，我對養育和愛我的所有人重新產生了感激之情。沒有他們，就不會有圍棋皇帝曹薰鉉，也不會有戰勝困難時刻的力量。

接受自己「隨時都可以輸」

我反芻著自己內心的積極想法，從黑暗中慢慢往上攀爬。沒有任何冠軍頭銜以後，我比誰都更努力地參加比賽。僅一九九六年一年就比了一百一十局，相當於每三天下一局。不是像以前那樣，作為衛冕者站在頂端等待挑戰者，而是從正式比賽開始，經過淘汰賽的艱難旅程；只要輸一局，就會跌入絕境，因此勝負更加驚心動魄。

時隔許久，再次與年輕的新人展開較量也讓我耳目一新。雖然輸贏反覆，對於勝負開始變得超然。在無數場對局中，我接受了自己隨時都可以輸的事實。心情舒坦了，臉上多了笑容，也愛開玩笑了。故意向後輩們裝可憐，要他們手下留情也是從這個時候開始的。

此後，昌鎬的獨霸體制逐漸鞏固，我則始終不曾懈怠地前往挑戰。我在一九九八年成為國手戰挑戰者，與昌鎬再次遭遇。那時我盡了最大的努力，在一百五十九手後，才令昌鎬降服。

戰勝昌鎬這件事其實並不重要，我只是覺得自己能夠重新登上頂峰。當然，即使登上頂峰，不僅是昌鎬，還要迎戰許多升起的耀眼太陽。但我至少不會輕易退縮，證明了自己寶刀未老，這一點別具意義。

隨著時間流逝，二○一一年李昌鎬成為無冠棋士時，我看到他接受媒體的採訪。當被問到心情時，昌鎬這樣回答：「真正輸掉比賽後，心裡反而變得很輕鬆。對於無冠，我不會賦予太大的意義。只要能展示更好的圍棋、更好的內容，無論何時都能取得好成績。」看到這個採訪，我笑了笑。那時昌鎬應該也明白了我的心情，那就是只以愉悅的狀態下棋。

（本文出自《突圍思考》作者：曹薰鉉 譯者：盧鴻金）