芮迺偉來自中國…卻成為韓國圍棋史上第一位女國手 曲折生涯曝

向所有布局抛出提問

「你是怎麼想出有別於他人的創意招數的？」面對這種問題，職業棋士可能會做出相同的回答：為了解決問題去做研究，有一天突然想到了新招。

亦即不是知道創意的思考術之後才想出創意招數，而是努力想辦法解決，結果在某一瞬間突然想到了新招。職業棋士即便身處最後讀秒的瞬間也能想到奇特的妙招，是因為平時為了解決問題，一直在堅持不懈地自我訓練。

從這個意義出發，我認為創意是解決問題的意志和堅持不懈探索的結果。即使一出生就配備有天才的大腦，如果沒有好奇與探索之心，也絕對不會有創意。

一般人認為只有有創意的人才能做創意思考，比方只有比爾．蓋茨或史帝夫．賈伯斯、著名美術家和音樂家這等人物才會有創意。但創意並不一定是必須發明什麼或打造新的藝術品；創意無處不在。

我從妻子為我做的料理中也能感受到創意，即使是同樣的食物，也能讓人感受到些許不同。妻子做的甜米露味道很好，喝完之後，胃裡很舒服；她的米糖或麥芽糖中，可以嘗到其他地方沒有的清爽感。我曾問她放了什麼，她說在甜米露裡放了少許生薑，在米糖裡則加了橘皮。

我認為廣義的創意是「與別人不同的想法」。「不同的想法」不是隨意想想，而是在意識到問題並在努力解決的過程中所獲得的。

（本文出自《突圍思考》） 妻子之所以能做出與別人不一樣的味道，應該是無論如何都想讓家人吃得更美味、更健康的心意吧。亦即雖然想給家人喝甜米露，但甜米露性寒涼，喝太多會讓人肚子疼，為了解決這個問題，她可能想到放些性溫的生薑；米糖和麥芽糖會讓人覺得嘴裡發澀，便想到放進一些能帶來清爽口感的橘皮。

創意來自思考與提問

創意的思考過程在任何領域都相同，其核心就是問題意識與提問。有沒有辦法改進這個問題？到底問題出在哪裡？如此向自己提問，運用常識和知識去推敲，尋找解方。如此反覆嘗試，取得自己想要的結果，這就是創意的誕生過程。因此，如果想成為有創意的人，最重要的是有解決問題的強烈意志，並且不斷自問是否有更好的辦法。

創意的根源來自「提問」，多半出自好奇心強，敏於感知到問題或缺乏的人；也就是主要來自那些已經看到問題，無法忍受懸而未決的人所發出的提問。由此看來，也許創意的本質並非創造力，而是如果出現任何疑問「不解決就無法忍受的性格」也說不定。

圍棋高手也是如此。關於圍棋，我們求知若渴。碰上解不開的棋局真會廢寢忘食，走路的時候、上廁所的時候，甚至睡覺的時候也不能不思考那個問題。大膽向同事求助的情況也所在多有，當面討論有助於更快解決問題。

芮迺偉成為韓國女國手

有天我走進韓國棋院辦公室，巧遇芮迺偉九段。她看見我，高興地走過來，並拿出一張畫來：「如果在這個定式中把棋步的順序改成這樣，下一步會是什麼？」那是棋手都認識的「小林定式」1。定式是經過長時間驗證後公認的典範，鮮少會有人質疑，芮迺偉九段卻似乎有些難以釋懷。她當時正思考著，若更換一步棋，我們篤信的小林定式是否會因此崩塌。

芮迺偉九段是中國女圍棋棋士，一九八八年以女性身分首次登上九段。儘管性格溫和沉穩，圍棋生涯卻相當曲折。因為與中國棋院不和，她幾乎是被趕出中國的；離開祖國後在日本和美國流浪，足足有十年的時間不曾下圍棋。

幸好她和韓國棋院談得很順利，從一九九九年開始在韓國活動，直到返回中國為止，在韓國生活了十三年。在此期間，她創下很多驚人的紀錄，不僅二十六次獲得女子棋賽冠軍，還成為韓國第一個、也是世界上首位戰勝男性登上王位的選手。那是在韓國的國手戰，令人心痛的是當時落敗的男性對手就是我。芮迺偉是韓國圍棋史上第一位女國手，也是獨一無二的外國國手。

所有的發現都從「提問」開始

芮迺偉九段的提問連我都沒想過，沒有立即給出答案。幾天後，正好有個和李昌鎬等多名後輩棋士聚會的場合，便提起了此事。「這是芮迺偉九段問的，你們怎麼看？」我們當時既沒有棋盤，也沒有畫下來，但愉快地討論起來。剛開始真像芮迺偉九段懷疑的那樣，定式似乎為之動搖了。進一步討論後發現，形勢依然沒有變化。而且在努力證明這一點的過程中，李昌鎬還發現了完全沒有想過的新招。

如果芮迺偉九段不質疑小林定式，之後會發生什麼事呢？也許就不會為此陷入苦思冥想，但也失去了發現新意的機會。正因為她提出了問題，我們跟著一起苦惱，才能發現有創意的新招。

如前所述，所有的發現都從提問開始。如果不提出「為什麼會這樣？」「沒有其他方法嗎？」「這真是最好的嗎？」等問題，就不會開始思考。

圍棋棋手絕對不會輕忽對方的每一招，我們覺得每一步棋都是意味深長的。「為什麼下在那裡？」「這一步有什麼意圖？」即便時間很短，我們仍竭盡全力思考，並且非要找出理由，再決定下一步。

人生的關鍵時刻，若能像下圍棋，深切思考接下來的每一步，那就再好不過了。茫然地做決定，或者因看不見的壓力、逼不得已，或因時間急迫就隨意決定，最後必然要後悔。因此，如果有無時無刻都在困擾你的問題，絕對不該輕忽，不能因為難以解答就迴避它。對於「這為什麼會這樣？」「該怎麼解決？」「什麼才是對的？」「什麼方法最合理、最有效？」等問題，應該絞盡腦汁地尋求答案才行。

把思考變成習慣

我相信這種問與答的思考法不僅適用於圍棋盤，也適用於學習、工作、人際關係、自我管理等領域。背誦的知識會遺忘，但透過提問和回答理解的知識會成為自己的資產。光是靠提問與求解，就能提高實力與效率，從而更加完善自我。

當然，如此苦思後得到的答案也不總是能得出最好的結果，但至少是我自己選擇的，所以後悔也會減少，並且能擁有負責任的心態。因此，想起「為什麼？」這個提問的瞬間，才有可能遇上比現在更好的機會。不能白白浪費它，一定要專心思考，凡事必有根本的原因，必有更好的辦法。

思考也許是無趣、令人頭疼的事情，而且因為無法立刻想出答案，反而帶來更大的混亂。可是當最終找到答案時，就會迎來用任何東西都無法替換的喜悅。最初可能需要很長時間才能找到解方，一旦把思考變成習慣，完成自我提問和尋求答案的獨有流程，就可以更快地找到解答。

圍棋高手們能靜靜坐著預測數十種招數，也是得益於那無數次的訓練。養成習慣，性格會跟著改變，成為更慎重、深思熟慮、積極的人。也會成為不迴避人生所有問題，積極面對、解決，永不放棄，持續努力到最後的人。

（本文出自《突圍思考》作者：曹薰鉉 譯者：盧鴻金）