「突圍思考」超越勝敗的人生觀點！南韓圍棋皇帝曹薰鉉：只有徬徨的人才能找到答案

圍棋中有種名為「流」的東西，意指每個棋手下棋的棋風，體現出各自的性格和追求的目標。我的棋風被評為像燕子一般迅速而華麗，亦即不拘泥於框架，展開冒險的激烈比賽。相反地，李昌鎬則被評為遲鈍而平凡，面對對方的挑釁，他也會無限忍耐，默默地走自己的路。因此，他擁有「石佛」的稱號。

圍棋=人生觀和生活哲學

徐奉洙憑藉其不畏混戰的戰鬥棋風，獲得「野草」的稱號；劉昌赫則以其深厚而華麗的進攻，被稱為「玉面殺手」。諸如上述，這些構建故有圍棋世界的人，都有自己的「流」。「流」沒有絕對強大的一方。儘管在雙方對決時，對上某一流有強烈反應，對上某一流則顯得弱化，但也不是百分之百。所有的「流」都有其優勢和弱點，相互補充、發展，並不斷進化。

對於圍棋棋手，屬於自己的「流」是一種自我。以何種方式下棋，是「我」以何種方式活在這世上的宣言，因此大師們的圍棋對決就像這種世界觀和價值觀的衝撞一樣。圍棋足足存續了四千年至今，因為它不僅僅是單純的遊戲，還能從中解讀出人生觀和生活哲學。遺憾的是，現在韓國圍棋界很難發現嶄新的「流」。

「填鴨式」教育影響孩子

（本文出自《突圍思考》） 看新人下圍棋，覺得他們下得真是不錯，但路數好像在哪裡見過；感覺他們似乎是根據某人的棋譜，按照某人創造的定式下棋一般。有時在某個關鍵，會期待出現具有創造性的新招，卻無論如何等待，也總是出現前人下過、平庸的招數。

最近圍棋愛好者紛紛抱怨圍棋變得無趣了，為什麼？我認為原因在於教育。最近的圍棋教育是填鴨式的。填鴨式教育由老師帶領學生，教導他們各種的知識，因為無論如何都想要盡快得出成果，給學生和父母滿足感，因此無法給孩子們想像的自由，而是讓他們背公式。更何況不是邊思考邊下圍棋，而是按照公式下棋。

這樣的教育導致孩子們的圍棋比賽不是在較量思考力，而是在比劃誰輸入了更多的資訊。這種教育方式不可能出現屬於自己的「流」，就像接受填鴨式教育的孩子無法想像教科書以外的知識一樣。困在框架内的教育，造就了困在框架內的思考和自我；思考受限，自我當然無法自由。

我此生最幸運的，就是遇到讓我將自己本來面貌保留下來的好老師。我的老師瀨越憲作在韓國儘管不為大眾所熟知，在日本卻擁有孕育現代日本圍棋英雄的美譽。老師平生只收了三個入門弟子，即人稱改變世界圍棋走向的吳清源、關西棋院的創立者橋本宇太郎，還有我。

奧運會應氏盃冠軍

在二十世紀30至50年代，吳清源與日本超一流圍棋棋士進行了「十番棋決戰」 6，使對手的段數全部降格，因此獲得「棋聖」的封號；二十世紀40至70年代，橋本宇太郎先後九次在本因坊戰、王座戰、十段戰、棋聖戰中奪冠。我則是在世界圍棋的奧運會應氏盃第一屆大賽中勝出，成為第一位冠軍。老師可說是把三個徒弟都培養成世界第一人的關鍵角色。

我十一歲時成為老師生平最後的入室弟子，一起生活了九年。在雅緻的日式木造住宅中，八十多歲的老師、十幾歲的我和老師的兒媳，以及幾年後一起生活的秋田小狗班凱，我們四個一起生活。但在這九年裡，老師對我授課的次數屈指可數。老師指導對局時惜字如金，除了偶爾讓我覆盤，他幾乎不說話。

當時我幼小的心靈覺得很委屈，一度擔心他是不是年紀太大，精神不佳，或是忘了為什麼把我叫去日本。過了幾年，我才意識到這麼想是錯的。某天晚飯時，老師認真地盯著我說：「你認為我能夠給出答案嗎？圍棋本來就沒有答案，我要怎麼給你？答案必須你自己去尋找。」 接著又說：「雖然沒有答案，但努力尋找答案的過程就是圍棋。」

自己思考才能領悟

一起生活了九年，瀨越憲作老師真的一次也沒有對我說過圍棋要怎麼下，不要那樣下、要這樣下。他明知道我出去和誰下棋、下什麼棋，卻從來沒有干涉過。可以說我是天馬行空、自由奔放地學習了圍棋。

老師把答案告訴思緒混亂的學生，無疑是很容易的作法。但這只是讓學生得到答案，而非領悟—領悟只能從自己思考的過程中獲得。

瀨越憲作老師很清楚怎麼教圍棋。圍棋教育的正確做法是只提示方向，任由學生自己學習。多虧老師這樣的教育方式，我才能為了找出唯一的妙手，在無數個夜晚哼哼唉唉地度過黃金般的青春歲月。

背公式解題很容易，可是一旦碰到稍微脫離公式的題目就無用武之地。相反地，獨自徘徊的人不知道那些公式也無所謂，他可以透過思考，找出屬於自己的解方。我沒有接受過定型化的圍棋教育，所以總是按照自己的方式，隨心所欲地下圍棋。後來它成長為只屬於我自己的攻擊型棋風，並得到「燕子行馬」、「魔術師」、「火焰噴射器」等獨特的評價。

給孩子思考的自由，讓他們自己去想。獨立思考的孩子個性會變堅強，自我也會變得堅韌，並能夠形成以自己的方式引領人生的自信，與實際的性格。

現代人欠缺深度思考

思考會告訴你應該做出怎樣的選擇、朝哪個方向前進的答案。不會思考的人連日常的微小選擇都要問別人的想法、看別人的眼色，擔心究竟應該這樣還是那樣做，不安地尋求幫助。

最近幾年間，解決煩惱的人生導師愈來愈多，原因為何？不就是因為無法靠自己進行思考的人愈來愈多嗎？不就意味帶著不安的自我活著的人愈來愈多了嗎？人們認為幸福來自於金錢、名譽或成功，但我相信真正的幸福來自堅實的自我。自我正是自尊。只要自我堅強，在任何情況下都不會動搖，不被別人的視線和社會尺度所左右，按照信念行動。

當然，這種自我不會憑空出現，唯有透過自己思考的習慣和自我反省、有深度的思考才能獲得。要想成為在任何處境都能不看人臉色，毫不畏縮、堂堂正正表明自己的信念，按照自己信念行動的人，就要學會自己思考。

（本文出自《突圍思考》作者：曹薰鉉 譯者：盧鴻金）