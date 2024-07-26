部屬在上下級關係中最普遍犯「5項失誤」 前寶僑高階主管籲：切莫重蹈覆轍

在談到培養關係前，當務之急是理解並接納以下這點：有效的上下級關係本質上是兩個不完美的人互相依賴。然而，有太多員工正是因為未能正視這個真相，才與上司處不好。要知道，主管需要你，你也需要主管，你們都不完美。

我已經數不清看過多少員工在飽嘗挫折後下結論說，他們不需要主管，主管只會阻礙他們成功。又或者，他們抨擊上級的過失和缺點，將其貼上惡劣標籤，怎樣都撕不下來。如果不能一開始就接納上下級關係的本質是相互依賴、誰能無過，那麼任何關係都無從培養起。不僅成不了真正的合作夥伴，連基礎人際往來都必然會觸礁。

我並不是說經營上下級關係很容易─兩方先天就充斥組織層級固有的張力。例如，上級必須扮演性質互斥的角色，既要支援部屬，又得評鑑部屬。而部屬又該實際向上級要求多少所需資源，才不至於影響上級對他們能力的考評？想要應對這種特定張力，就得建立信賴，化解支援與評鑑兩種角色的對立。不過整體來說，「經營上級關係階梯圖」第一階的重點在於辨明並避免失誤。

以下是部屬在上下級關係中最普遍的五項失誤，切莫重蹈覆轍。

經營上級關係並非逢迎拍馬

過於阿諛奉承上級會立即被識破，你也不需要當一個唯命是從或者一味追隨上級的人。千萬不要在營造上下級關係的過程中迷失了自我，而這就得談到下一項失誤。

無需諂媚上級，也無需唱反調

有效的中階領導不會將上下級關係的本質看作此二者任一端。意思是，中階領導者一方面不會做毫無己見的應聲蟲，而是理解到對上級畢恭畢敬、唯命是從無益於業務推動。

（本文出自《三明治主管全局思維》） 另一方面，他們也不會走向另一極端，覺得每件事都要和上級唱反調才算盡責。重點在取得平衡，知道什麼時候該反駁上級，什麼情況下又該聽從指示。中庸之道是基本原則，也是合作夥伴關係的起點。

談到不必對上級畢恭畢敬，大多數人都得經歷一番掙扎才做得到。關鍵是坦誠面對自己就是容易仰仗權威人士。如果你往往對上級唯命是從，或是太過倚賴其指示行事，請反思這麼做是否真的符合自己、上級以及整個組織的最大利益，而答案當然是「否」。

至於反駁上級，本章稍後會談如何向上級表達異議。現在請你記得，雖然向掌權者直言無諱是必要的，卻不表示和掌權者的一來一往都得是權力鬥爭。如果你習慣反對上級意見，請設身處地思考，要是部屬也不斷挑戰你的指令，光做一件事你就得耗費多大心力。請慎選反駁上級的時機。

不可犧牲和部屬的關係

我見過太多中階管理者們在與上級打交道方面十分擅長，對部屬卻彷彿「給根骨頭吃」都不肯。進一步說，他們多半忽視或者不夠關心部屬，認為將時間與心力用於經營上級關係，才能為自己帶來最直接的利益。請把經營對上關係想成是經營下層關係的延伸；獲利的不只是你個人，還包括整體組織。

上級不會心電感應

我還見過太多上下級關係惡化的例子，是因為部屬把上級視為超人，以為一眼就能洞悉他人心思；但即使是最能洞察人心的主管也不會讀心術。如果你不向其透露自己的需求、困擾和沮喪，他十之八九也無法未卜先知。

你得假定一點：不把這些事項和上級溝通清楚，他充其量只能給予差強人意的協助。不要認為上級一定了解情況，或者必須採取行動，更千萬別以為他們一定有特定計畫。有疑問就問，有事情就說，這樣你就能獲得解答或幫助。又或者，至少上級知情後便能有相應處置。

上級不能定義你

誠然，中階領導者必須要能引領上級。然而，一旦上下級關係包含的層面太廣，以至於你逐漸覺得上級對你的看法定義了你，問題就出現了。

為了獲取上司讚賞，你在太多事情上退讓，甚至可能做一些平常不會做的事情，結果既不開心，又不見得有助於上下級關係。如先前章節所述，追求這種認可，頂多是贏了面子卻未贏得裡子，最壞的情況是承受靈魂的折磨。請追尋真實的自我，而非旁人的認同。

在上級對你的觀感影響到「你對自我的價值」時，應該適可而止。這樣也能減輕上下級關係必然產生的緊張，畢竟你對這段關係的重要性有所設限。若問是否該對上級展現無限的耐心，答案絕對是肯定的。但是否要受限於上級對你的看法？答案是萬萬不可。

（本文出自《三明治主管全局思維》作者：史考特．莫茲 譯者：謝孟宗）