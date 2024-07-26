股市高檔震盪難料 穩定月收益配置策略應對
進入超級財報周，漲高的美股更顯震盪，亦牽動全球股市敏感神經。富蘭克林投顧分析，美國經濟逐步放緩、總統大選前夕帶來的不確定性，下半年的操作策略宜保持彈性與平衡，利用短線回檔佈局優質的風險性資產，同時建立適當比重的債券部位，強化抗震防禦力。
芝商所FedWatch最新數據，九月降息機率已高達99%，富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克分析，現今環境聯準會不需要立即的從緊縮轉向寬鬆政策，預期其路徑將是隨著成長放緩、就業市場進一步軟化、通膨更靠攏目標之際，採取漸進、轉向更為中性的立場，意即2025年中之前可能降息四到六次，經理團隊看好政策正常化過程有望率先受惠的股市中對利率敏感的資產及債券資產。
在債券資產方面，儘管近一年來各債市殖利率已多有下滑，利差也收窄，對其提供合理收益的能力依然保有信心，特別是當經濟可能轉弱且企業將面臨較高的再融資成本下，進一步融入精選持債的策略將扮演降低潛在信用風險損失進而獲得彌補的關鍵。
股票部位則是偏好股利具競爭性與持續性的企業，這些企業多數能證明對資產負債表與現金水位的管理嚴謹，且現階段穩定的股利策略也有助於緩和股價波動的風險。
至於投資人相當關心的科技股，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克指出，隨著愈來愈多企業積極投入AI領域，龍頭大廠勢必面對更頻繁的競爭對手與挑戰，因此就基金配置而言，分散投資仍是主軸，鑒於科技股預估本益比高達30.9倍，較過去十年平均高出許多，投資人參與科技熱潮不妨採取多元策略，例如藉由股權連結證券，分享上檔機會也可收取權利金、緩和市場震盪的下檔風險。
富蘭克林投顧建議，儘管股價不斷攀高，仍有約兩成左右企業股價較其近一年高點折價超過兩成，這意味著箇中仍不乏優質企業標的，此時正是藉由主動選股讓績效勝出的機會，同時善用靈活彈性的投資策略，於股債資產均衡配置且視市場變化、收益機會快速調整策略，達到趨吉避凶的目標。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
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