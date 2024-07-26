股市高檔震盪難料 穩定月收益配置策略應對

進入超級財報周，漲高的美股更顯震盪，亦牽動全球股市敏感神經。富蘭克林投顧分析，美國經濟逐步放緩、總統大選前夕帶來的不確定性，下半年的操作策略宜保持彈性與平衡，利用短線回檔佈局優質的風險性資產，同時建立適當比重的債券部位，強化抗震防禦力。

芝商所FedWatch最新數據，九月降息機率已高達99%，富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克分析，現今環境聯準會不需要立即的從緊縮轉向寬鬆政策，預期其路徑將是隨著成長放緩、就業市場進一步軟化、通膨更靠攏目標之際，採取漸進、轉向更為中性的立場，意即2025年中之前可能降息四到六次，經理團隊看好政策正常化過程有望率先受惠的股市中對利率敏感的資產及債券資產。

資料來源: 理柏資訊，本波以來為截至2024/6/30。聯準會近四次升息循環的最後一次升息日分別為1995/2/1、2000/5/16、2006/6/29、2018/12/19，債券取彭博債券指數，右圖取後三次，因高股利、價值與成長指數成立時間較晚。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

在債券資產方面，儘管近一年來各債市殖利率已多有下滑，利差也收窄，對其提供合理收益的能力依然保有信心，特別是當經濟可能轉弱且企業將面臨較高的再融資成本下，進一步融入精選持債的策略將扮演降低潛在信用風險損失進而獲得彌補的關鍵。

股票部位則是偏好股利具競爭性與持續性的企業，這些企業多數能證明對資產負債表與現金水位的管理嚴謹，且現階段穩定的股利策略也有助於緩和股價波動的風險。

至於投資人相當關心的科技股，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克指出，隨著愈來愈多企業積極投入AI領域，龍頭大廠勢必面對更頻繁的競爭對手與挑戰，因此就基金配置而言，分散投資仍是主軸，鑒於科技股預估本益比高達30.9倍，較過去十年平均高出許多，投資人參與科技熱潮不妨採取多元策略，例如藉由股權連結證券，分享上檔機會也可收取權利金、緩和市場震盪的下檔風險。

富蘭克林投顧建議，儘管股價不斷攀高，仍有約兩成左右企業股價較其近一年高點折價超過兩成，這意味著箇中仍不乏優質企業標的，此時正是藉由主動選股讓績效勝出的機會，同時善用靈活彈性的投資策略，於股債資產均衡配置且視市場變化、收益機會快速調整策略，達到趨吉避凶的目標。