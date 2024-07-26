買點關鍵訊號浮現！高息存股族卡位趁現在「這樣選」勝率高

台股因颱風休市期間，美國科技股持續下挫，台股今天面臨補跌壓力，26日加權指數開盤重挫逾900點，盤中一度摜破22,000點，一度向下回測季線。法人表示，今年以來台股漲多，加上面臨美國總統大選不確定因素，操作優先留意強勢高息股。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，根據統計，近五年來台股若發生該年度最大單日下跌點數後進場，爾後3、6個月平均表現皆不俗。以加權指數為例，統計2019至2023年最大單日跌點發生時進場，持有三個月平均報酬為3.11%，若持有至六個月平均報酬提升至13.66%；若觀察一般高股息題材，以臺灣高股息指數為例，這些時點進場持有三個月平均報酬為1.93%，而持有六個月平均報酬則來到11.22%，表現不俗。

若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，進場持有三個月與六個月平均報酬分別為4.54%與14.69%，表現相對大盤抗跌，不但平均表現更勝大盤與一般高息股，且正報酬機率亦相對高。隨著高股息 ETF 的規模成長，市場關注高股息指數持有相同成分股重疊性高，容易團進團出，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）是市場上唯一訴求結合「趨勢動能成長股」兼具優化篩選策略股利資優生高息潛力股，值得一提的是，野村臺灣趨勢動能高股息ETF持股與市場熱賣高股息ETF持股重複度相對低，觀察其投資組合截至6月底，重疊率低，平均約30%左右，根據指數回測可發現無論多空，強勢股續強機率高，投資人不妨趁回檔之際，將強勢高息股納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君表示，近期台股修正較偏向消息面影響，台股長期向上趨勢不變，當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，投資人不妨將持有時間拉長，無論平均表現或正報酬機率都有不錯表現，是中長期投資人或存股族值得把握的存股點。值得留意的是，加權指數大跌常使大型權值股被內外資當作提款對象，這反而有助其他非權值股的輪動機會，這也是為什麼獨特採用動能與股利雙指標、訴求發掘強勢高息股的野村臺灣趨勢動能高股息ETF追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數在大盤重挫時進場，無論報酬潛力或勝率都更勝大盤或一般高息股。

展望未來，張繼文表示，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能有望維持充沛，且企業獲利展望維持穩健的前提尚未改變，台股下半年仍具表現空間，儘管美國總統大選變數不斷可能不時擾動投資氛圍，然而總統大選並非影響股市絕對因素，經濟好壞才是漲跌的關鍵，最終在經濟和基本面的推動之下，股市仍將持續走高，目前市場焦點轉向美股財報，以及科技、電子權值股之外的機會，投資人不妨留意低接布局的機會。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF每年5月與11月定期汰弱換強的機制，順利走過每個多空階段，創造強勢高息股穩健的投資收益，適合投資人長期理財投資，滿足投資者對高息股的風險分散靈活性、效率提升的需求，特別適合想投資高息股確沒有太多時間關注市場的族群。甫於5月21日完成半年度成分股檢視調整的野村臺灣趨勢動能高股息ETF，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍占大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備強勢高息股潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，對於滿手電子股或一般高息股ETF的投資人，野村臺灣趨勢動能高股息ETF將會是網羅多方機會並有助提升動能勝率的首選。