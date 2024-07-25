老闆信任、部屬相挺、客戶支持的「三明治主管全局思維」六招強化你的職場適應力

中階領導者必須掌握應能，因為組織中層充滿了變數和不確定性。組織的優先事項經常變化（包括各項任務爭相占用你的時間和精力），下達的指示、方針、目標一直變動，市場環境也不斷變化，而這些僅是當中的幾項變數。

你必須效法雙節巴士中可伸縮延展的部位，讓巴士的固定結構能有所變通，同時確保前後車廂朝同一方向行進。培養適應力並不容易，但請記住，出色的適應力主要來自於三種彈性。

首先是智識彈性，而這就需要做到下列幾點：常保開放心態、採納新數據並得出相應結論、將注意力快速切換於全局和細節、以創新手法解決問題、善用靈活的學習能力。接著是情緒彈性。具體來說，面對變動的情境不可過於情緒化，以至於拖累自己的表現，而在情況變得不利時更是得保持韌性。最後，想培養適應力還需要性格彈性。你必須接納變遷，要有積極樂觀的心態，並且願意改變工作風格或方式，也要有信心臨機應變、多方嘗試新做法，又或者迅速切換方針。

第八章〈引領變革，推動成長與進步〉會探討一種特殊的適應力：中階領導者如何有效引領情境變化。以下是快速增進智識彈性、情緒彈性和性格彈性最有效的方法。

落實五〇／五〇原則

面對需要適應力的情境，請把五○％的心力和行動用於務實考量，另外五○％放在事項的可能性。務實考量會逼著你面對現實，聚焦於解決問題（於是能一點一滴向前推進），而關注事項的可能性則讓你保有合適心態，將浮現的種種情境視為契機。當然，五○％再加上五○％就是一○○％，意味著你沒有心理餘裕悲觀消極或妄自菲薄，二者都會減損適應能力。

（本文出自《三明治主管全局思維》） 請把情境變化看成是為你而變，而不是要針對你。如果真有什麼會受變化的情境損害的話，就只能是你的受害者心態，而這種心態對具備適應能力的中階領導者一點用處都沒有。

身為領導者，我要改進的地方還很多。但有一點可以說是強項，亦即視情況迅速改變走向。我把這一點歸功於運用五○／五○原則，以及在有必要的時候能很快改變舊有做法。

我不會墨守成規，也不會糾結於改變所帶來的痛苦─我只會將心力與時間投入到務實心態，並考量事項的可能性。我意識到，在需要展現適應能力的時刻，只要對自己設定高標準並且過程中保持自信，就能培養出韌性，這樣將來在需求調整時也會更容易應對。

用「OAR」克服因情況不明朗而產生的焦慮

這套方法是我在馬克．鮑爾（Mark Power）的協力下發展出來的。鮑爾是佛教宗教師（Buddhist chaplain），和我一樣任教於印第安納大學凱萊商學院企業主管教育課程。他的專長是因應不明朗局面所觸發的不安及調適需求。

在局面不明朗下，你只需要做到這幾件事：觀察不明朗的局面（Observe the uncertainty）；別過度反應（don’t Overreact to it）；承認局面確實不明朗（Acknowledge its presence）；別因為訊息不足就採納錯誤資訊和種種設想，試圖以此掌控局面（don’t Attempt to control it by filling the unknown with misinformation and assumptions）。

認清世事終究無常（Recognize that impermanence is inevitable），萬物固存只是空幻，萬象流變才是實情；樂於接受不明朗局面所激發的好處（Revel in the benefits uncertainty spurs），比如創意、韌性、靈活性。請你自己實踐這套強大的方法，並分享給其他職員。

尋覓更好的第三條路

重點在願意制訂多種解決問題的方案。通常，我們只制訂兩種方案，然後選擇較滿意的一種，但這多半不容易，因為不管哪一種都涉及重大取捨。這時候，你得大步向前，尋找更好的第三種選項，降低各層面的利弊取捨。寶僑執行長大衛．泰勒（David Taylor）就認為這項適應力技能是他縱橫商場的一大關鍵。

具備實驗精神

就適應力而言，嘗試新做法像是在練跑，你一邊自我調節，一邊奔跑向前。你越在自己的部門鼓勵採取新做法，就越能滋養實驗精神，也會讓整個組織更有調適能力。例如，親身嘗試不同的職場角色─你可以推動新事務，或者接觸不熟悉的情境；然後與團隊討論你的體驗和學習，這些都有助於促進適應能力的培養。

強化預測能力

當你有所準備、資訊充足，能預測局面發展，就比較容易因應變遷立即調整。所以，務必掌握業界趨勢。請將時間投注於情境規劃，設想該如何應對可能遭遇的重大業務難關。

在情境規劃時，必須組成一個多元的專家團隊，推演競爭者面對預想到的挑戰時，也許會（或也許不會）採行哪些因應模式，以及將如何反制你的反制手段。對每一種可能的情境都得擬訂具體行動方針，還得預先獲得行動批准，以便在緊要關頭閃電出擊。

例如，我任職於寶僑時，多次參與商品價格調漲或推出新產品前的情境規劃。我們組成團隊，設想出競爭者各式各樣的反應情境。這麼一來，不論競爭者最終有何反應，我們都做好了準備，進而提升了公司的適應力。

落實內部學習規劃

若欲養成適應力，學習機會至關重要，因為它能夠讓人透過學習來實踐探索未知領域的能力，接受外在刺激，擴展知識基礎，在日後採取各種行動時有更充分的參考資訊，而這些因素都是適應力所需的。

所以，促成學習環境至關緊要，值得你全力以赴，擬訂具體學習規劃。請從按照這項基本原則開始：七○％的學習應來自日常工作實務，二○％來自他人（包含教練指導），一○％來自正式培訓（例如，參加業界研討會或培訓課程）。

第五章會深入探討教練指導。現在你需要曉得的是，擬訂「學習提示」是規劃學習時一項強有力做法。南加州大學一項研究追蹤了企業領導者的學習規劃成果，可用來說明我的觀點。

這些領導者每兩週都會以一條「學習提示」來詢問新晉升的主管：「在我們上一次研討完之後，你做了些什麼，又從中學到了什麼？」而主管們很快就全心全意投入於自我成長，因為他們知道上級會詢問進展，也會對他們的學習成效之高刮目相看。你可以運用同樣的方法讓部屬感受到你期待他們有所學習與成長，再加上對學習過程的耐性和同理心（並容忍部屬犯錯），你就會看到適應力開花結果。

（本文出自《三明治主管全局思維》作者：史考特．莫茲 譯者：謝孟宗）