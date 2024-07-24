台股ETF受益人突破900萬大關 高股息包辦前五名

無畏台股大跌，台股ETF投資人越跌越買，總人數突破900萬大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加204,085人，來到9,006,640人，為連續21周創新高。進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有52檔，顯示出許多投資人趁台股拉回，紛紛進場買進台股ETF。

進一步觀察，台股ETF受益人今年來共增加2,926,805人，增加前五名都是高息ETF，分別是元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）及國泰永續高股息（00878）五檔加總共新增2,089,540人。

法人表示，00919在除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然00919目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，00919的確配出滿足投資人的息率；此外，以過去四次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此建議投資人可趁除息後的便宜價格逢低布局。

群益投信表示，就技術面觀察，大盤跳空跌破月線，短期電子權值股陷入漲多修正走勢，但在量能未放大下，意味長多格局並未轉變，指數修正反而要把握投資契機。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具；不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，畢竟投資人不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要精準高息及精準領息，重視企業的獲利成長率。愛好高息的存股族投資人，可以趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，把握逢低分批進場台股高息ETF中長線布局機會。